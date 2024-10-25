У Мінагрополітики оцінили збитки від останньої російської атаки на порти у $30-40 мільйонів

Збитки внаслідок останнього обстрілу РФ портової інфраструктури України у жовтні 2024 року оцінюються у $30-40 млн.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють (збитки, – ред.). Особливо ті, що були останніми через інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили останній обстріл – це $30-40 млн", – сказав заступник міністра.

Висоцький уточнив, що загальні втрати агросектору від початку війни у Мінагрополітики оцінюють у $82 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу – у $500-600 млн.

Він висловив сподівання, що страхування від військових ризиків, яке запровадив уряд, а також реалізують міжнародні приватні компанії, допомагатиме в поточній ситуації.

"Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів... Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати, кожен мільйон доларів чи 10, 100, 200 тисяч доларів у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми, як держава, будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури", – додав заступник міністра.

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Як повідомлялося, від початку жовтня Росія активізувала атаки на українські морські порти, у тому числі їх цілями стали кілька цивільних вантажних суден.

Остання атака відбулася в ніч на 21 жовтня, тоді російські війська знову вдарили ракетами про припортовій інфраструктурі на Одещині, внаслідок чого виникла пожежа, розповідав голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер, не уточнивши інших подробиць.

9 жовтня Росія завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

7 жовтня Росія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну "OPTIMA" під прапором Палау, загинула одна людина, ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет, повідомляв міністр Олексій Кулеба.

У ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Тоді Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.