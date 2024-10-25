Сьогодні тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною

У п’ятницю, 25 жовтня, тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Малий Березний – Убля", що на українсько-словацькому кордоні. Там, встановлюватимуть та підключатимуть дизельний генератор.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що впродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 15:00 до 20:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено.

Митники закликають громадян врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону.

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Як повідомлялося, з 24 жовтня розпочалися ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", що на кордоні з Польщею.

Також з 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України тривають ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.