Картоплі по 50 гривень за кілограм не буде, нинішньої ціни 30 грн вистачає для імпорту, – Мінагрополітики

Наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 гривень за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг – оптова ціна, та 30 грн/кг – в роздрібі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", –сказав Висоцький.

За його словами, врожай картоплі в Україні цього року зменшився на 18%, або на 4 млн тонн, що суттєво впливає на ціни. Зменшення врожаю він пояснює впливом засухи.

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Висоцький зауважив, що Україна імпортує незначні обсяги картоплі в порівнянні з вітчизняним виробництвом. Тому декілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі достатньо для стабілізації зростання цін і навіть його зупинки.

Водночас підстав для зниження цін на картоплю також немає, визнав заступник міністра. За його словами, нинішня ціна буде орієнтиром з певним потенційним подорожчанням вже ближче до весни на 15%, адже додадуться витрати на зберігання.

Як повідомлялось, вже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.