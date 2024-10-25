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Новини
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Картоплі по 50 гривень за кілограм не буде, нинішньої ціни 30 грн вистачає для імпорту, – Мінагрополітики

картопля

Наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 гривень за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг – оптова ціна, та 30 грн/кг – в роздрібі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", –сказав Висоцький.

За його словами, врожай картоплі в Україні цього року зменшився на 18%, або на 4 млн тонн, що суттєво впливає на ціни. Зменшення врожаю він пояснює впливом засухи.

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Висоцький зауважив, що Україна імпортує незначні обсяги картоплі в порівнянні з вітчизняним виробництвом. Тому декілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі достатньо для стабілізації зростання цін і навіть його зупинки.

Водночас підстав для зниження цін на картоплю також немає, визнав заступник міністра. За його словами, нинішня ціна буде орієнтиром з певним потенційним подорожчанням вже ближче до весни на 15%, адже додадуться витрати на зберігання.

Як повідомлялось, вже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

Автор: 

аграрії (1341) Мінагрополітики (1381) ціни (3546) Висоцький Тарас (46)


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Топ коментарі
+7
СМАЧНОГО ********!
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25.10.2024 16:04 Відповісти
+6
Картоплі по 50 гривень за кілограм не буде..

Бо буде по 100!
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25.10.2024 15:59 Відповісти
+6
"Для мене і єрмака все бесплатно!"

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25.10.2024 16:02 Відповісти
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Картоплі по 50 гривень за кілограм не буде..

Бо буде по 100!
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25.10.2024 15:59 Відповісти
ну, якщо всі кинуться за нею... але у Сумах немає і по 30... у більшості - по погребех є....
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25.10.2024 16:22 Відповісти
В Одесі на оптовому базарі сьогодні по 27гр. Картоплі повно, а покупців мало.
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25.10.2024 19:40 Відповісти
"Для мене і єрмака все бесплатно!"

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25.10.2024 16:02 Відповісти
мівіна точно без коштів обходиться - ми платимо....
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25.10.2024 16:19 Відповісти
СМАЧНОГО ********!
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25.10.2024 16:04 Відповісти
Т.е. 30,в разгар сезона нормально?Ну шо доллар по 40?....
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25.10.2024 16:06 Відповісти
Як вже зає... всі ці гречано-картопляні турботи кретинів та торгашів. Ну що вам та картоха... ну, розумію, для тих, хто має госопдарство. А у місті - немає чим замінити крохмаль за картоплі? Замініть на крохмаль з пшениці і перловки... ідіоти, ну вчиться ж у школі хочаю чомусь. І географія економічна - вас налякали, ви побігли купувати за хто зна скільки ту бульбу. Ну на борщ купите усіляко... Хтось вмер від колишнього"дефіциту" гречки... Ось вам і все... дебілів водять за ніс, як сліпих кошенят... я трохи городнияаю для задоволення. Так, трохи менше, ніх попередній рік, але не критично менше. Люди, включайте мозок
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25.10.2024 16:20 Відповісти
Ти нащо ціну збивєш ?
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25.10.2024 16:24 Відповісти
А ми полякам будемо перекривати кордон для фур с картоплею ?
Ну як вони нам злочинно не пропускали зерно.
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25.10.2024 16:37 Відповісти
"Казали, буде доллар по 45, буде війна... І шо? І де?" (с)
"Сидіть вдома, загарбників не цікавлять цивільні" (с)
Такі "формули" цієї влади можна застосовувати для будь-чого...
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25.10.2024 16:40 Відповісти
https://www.ru.fresh-market.info/ukransjka/cni-na-kartoplju-na-optowich-rinkach-poljszcz-stanom-na-22-zeowtnja-2024-roku-759472699 На польських оптових ринках спостерігається різноманітність цін на картоплю, що залежить від регіону та сорту продукту. У Варшаві на ринку Bronisze ціна на звичайну картоплю коливається від 0.19 до 0.25 євро за кілограм, без змін у порівнянні з попереднім періодом.

Тобто від 8.5 до 11,2 грн за кг. У Польщі, при середній зарплатні пересічного поляка https://monitor-press.info/uk/news/22087-viyavilosya-shho-peresicnii-polyak-zaroblyaje-mense-niz-stanovit-serednyostatisticna-zarplata 6770,08 злотих=69731,82 грн.
Відчуйте різницю.
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25.10.2024 16:44 Відповісти
На OLX домашня картопля від 5 грн.
Як там казав один президент - хлопці просто хотіли заробити.
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25.10.2024 16:50 Відповісти
Конешно не буде. Буде по 60
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25.10.2024 16:56 Відповісти
Дурачки загнули цену на картошку ето несмотря что по селам ее полно но все держут цену чтобы заработать по мильйону. Дождутся до того что картошку импортируют из Египта и она опять будет по 5 грн и ею будут кормить свиней и зарывать в поле
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25.10.2024 17:37 Відповісти
яким чином із Египта? морем чи що ?))
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25.10.2024 19:11 Відповісти
слава 3Э!
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25.10.2024 17:53 Відповісти
Як то не буде..?
Ми ще майбутніх тендерів від Зе-урядовців не бачили...
А там все залежить від ''апетитів'' Зе-банди...
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25.10.2024 18:31 Відповісти
А 30 гривен за килограмм,чтомало?
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25.10.2024 18:49 Відповісти
Що,чуда городні,дохазяйнувались? А 30 за кіло-то норм? Скільки коштуватиме порція борщу? Поперек горла не стане?
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25.10.2024 20:18 Відповісти
Паскудота зелена докерувалась.Епоха бідності закінчилась почалась епоха голоду.Це все спеціально і нічого винуватити погодні умови відсутність дощів і тд.Картоплі дочорта просто людолови на дорогах.
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27.10.2024 01:39 Відповісти

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