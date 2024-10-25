Картоплі по 50 гривень за кілограм не буде, нинішньої ціни 30 грн вистачає для імпорту, – Мінагрополітики
Наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 гривень за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.
"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг – оптова ціна, та 30 грн/кг – в роздрібі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", –сказав Висоцький.
За його словами, врожай картоплі в Україні цього року зменшився на 18%, або на 4 млн тонн, що суттєво впливає на ціни. Зменшення врожаю він пояснює впливом засухи.
Висоцький зауважив, що Україна імпортує незначні обсяги картоплі в порівнянні з вітчизняним виробництвом. Тому декілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі достатньо для стабілізації зростання цін і навіть його зупинки.
Водночас підстав для зниження цін на картоплю також немає, визнав заступник міністра. За його словами, нинішня ціна буде орієнтиром з певним потенційним подорожчанням вже ближче до весни на 15%, адже додадуться витрати на зберігання.
Як повідомлялось, вже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.
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Ну як вони нам злочинно не пропускали зерно.
"Сидіть вдома, загарбників не цікавлять цивільні" (с)
Такі "формули" цієї влади можна застосовувати для будь-чого...
Тобто від 8.5 до 11,2 грн за кг. У Польщі, при середній зарплатні пересічного поляка https://monitor-press.info/uk/news/22087-viyavilosya-shho-peresicnii-polyak-zaroblyaje-mense-niz-stanovit-serednyostatisticna-zarplata 6770,08 злотих=69731,82 грн.
Відчуйте різницю.
Як там казав один президент - хлопці просто хотіли заробити.
Ми ще майбутніх тендерів від Зе-урядовців не бачили...
А там все залежить від ''апетитів'' Зе-банди...