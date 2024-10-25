Кабмін виділив дотації на 340 мільйонів для постраждалих від війни територій (оновлено)

Кабінет Міністрів України здійснив розподіл додаткової дотації в розмірі 343,9 млн грн з державного бюджету місцевим на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на територіях, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабни вторгненням Росії.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за третій квартал 2024 року в обсязі 343,9 млн грн", – написав Мельничук у Telegram.

У пресслужбі Міністерства фінансів уточнили, що ці кошти підуть на виплату заробітних плат працівникам бюджетної та комунальної сфер місцевих громад.

Фінансування розподілено між обласним бюджетом Луганської області та 82 бюджетами територіальних громад:

Луганська область та 17 громад, де тривають активні бойові дії, отримали 15,1 млн грн;

37 громад, де можливі бойові дії, – 255,9 млн грн;

10 громад, де активні бойові дії були або території деокуповано, – 17,6 млн грн;

18 громад, де бойові дії не ведуться (велися), – 55,3 млн грн.

Загалом від початку 2024 року уряд розподілив додаткової дотації місцевим бюджетам на загальну суму 25,9 млрд грн, що в 1,5 раза більше, ніж за весь 2023 рік (17,2 млрд грн), додали у пресслужбі Мінфіну.

Як повідомлялося, рік тому за аналогічний період було виділено додаткової дотації за третій квартал 2023 року в обсязі 1,15 млрд грн.

Розподіл додаткової дотації здійснюється між місцевими бюджетами з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за січень-вересень 2023 року. Кошти спрямовуються тим громадам, у яких надходження у поточному році зменшились порівняно з минулим роком.