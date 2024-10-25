Українці під час війни почали економити на продуктах та вживати більше алкоголю, – дослідження. ІНФОГРАФІКА
Через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.
Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus Research.
Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.
Майже половина опитаних українців (49%) кажуть, що їхні харчові звички змінилися від початку повномасштабного вторгнення. Серед молоді віком 18-34 роки цей показник вищий і становить 54%.
Як фактори впливають
Серед ключових факторів, що впливають на зміну у звичках харчування респонденти називають підвищення цін на продукти харчування, тривалий стрес та атаки ворога із їх наслідками.
Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%).
"Третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів", – розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.
Окрім того, війна змусила українців зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років – серед них частка тих, що економлять, складає 77%.
Проте при деталізованій оцінці стрес (83%) займає перше місце серед чинників впливу на зміну харчових звичок.
Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%).
19% респондентів також вказали, що стали вживати більше алкоголю.
На чому економлять частіше
До категорій, на яких найбільше економлять, потрапили кондитерські вироби (49%) та риба й морепродукти (48%).
Вдночас, категорії базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося – на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.
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Я став економити на алкоголі. Не на якості, а на кількості. А от продукти як купляв кращі та смачніші - так і купляю.
Але я не настільки простий нарід, щоб жерти лайно зате бухати літрами. 😁
На голубому фоні 12%, це мабуть ТЦК, прокурори і ВЛК (бюджет збільшився),
а на жовтому фоні - партія Слуг Урода, ОПЗЖ, депутатський корпус, чиновники всіх мастей (бюджет не змінився).
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Где блаженствуют хамы
Где правители грабят казну, попирая закон
Не вращайте глобус
Вы не найдёте
На планете Земля стран таких не отыскать
Кроме той роковой
В которой вы все не живёте
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.
- Нет, сьінок, тьі будешь меньше кушать.
Але алкоголь він не вирішить ніяких проблем, тільки діабет і інші болячки викличе.