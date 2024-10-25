Українці під час війни почали економити на продуктах та вживати більше алкоголю, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.

Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus Research.

Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.

Майже половина опитаних українців (49%) кажуть, що їхні харчові звички змінилися від початку повномасштабного вторгнення. Серед молоді віком 18-34 роки цей показник вищий і становить 54%.

Як фактори впливають

Серед ключових факторів, що впливають на зміну у звичках харчування респонденти називають підвищення цін на продукти харчування, тривалий стрес та атаки ворога із їх наслідками.

Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%).

"Третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів", – розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Окрім того, війна змусила українців зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років – серед них частка тих, що економлять, складає 77%.

Проте при деталізованій оцінці стрес (83%) займає перше місце серед чинників впливу на зміну харчових звичок.

Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%).

19% респондентів також вказали, що стали вживати більше алкоголю.

На чому економлять частіше

До категорій, на яких найбільше економлять, потрапили кондитерські вироби (49%) та риба й морепродукти (48%).

Вдночас, категорії базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося – на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.





