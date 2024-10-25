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Новини
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Українці під час війни почали економити на продуктах та вживати більше алкоголю, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

На яких продуктах стали економити українці під час війни?

Через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.

Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus Research.

Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.

Майже половина опитаних українців (49%) кажуть, що їхні харчові звички змінилися від початку повномасштабного вторгнення. Серед молоді віком 18-34 роки цей показник вищий і становить 54%.

Як фактори впливають

Серед ключових факторів, що впливають на зміну у звичках харчування респонденти називають підвищення цін на продукти харчування, тривалий стрес та атаки ворога із їх наслідками.

Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%).

"Третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів", – розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Окрім того, війна змусила українців зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років – серед них частка тих, що економлять, складає 77%.

Проте при деталізованій оцінці стрес (83%) займає перше місце серед чинників впливу на зміну харчових звичок.

Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%).

19% респондентів також вказали, що стали вживати більше алкоголю.

На чому економлять частіше

До категорій, на яких найбільше економлять, потрапили кондитерські вироби (49%) та риба й морепродукти (48%). 

Вдночас, категорії базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося – на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.

Українці стали економити на їжі під час війни
Українці стали економити на їжі під час війни
Українці стали економити на їжі під час війни

Автор: 

дослідження (388) продукти (771) ціни (3546)


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Топ коментарі
+16
Проголосую за того, хто оголосить сафарі на зелену шоблу.
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25.10.2024 16:57 Відповісти
+13
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.

Україна - з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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25.10.2024 16:45 Відповісти
+10
19% хочуть спати спокійно і не бігати в бомбосховище....
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25.10.2024 16:32 Відповісти
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Здав пусті і купив пляшку горілки
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25.10.2024 16:28 Відповісти
19% хочуть спати спокійно і не бігати в бомбосховище....
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25.10.2024 16:32 Відповісти
так це працює
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25.10.2024 17:39 Відповісти
Дивно.
Я став економити на алкоголі. Не на якості, а на кількості. А от продукти як купляв кращі та смачніші - так і купляю.

Але я не настільки простий нарід, щоб жерти лайно зате бухати літрами. 😁
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25.10.2024 16:34 Відповісти
Останній графік:
На голубому фоні 12%, це мабуть ТЦК, прокурори і ВЛК (бюджет збільшився),
а на жовтому фоні - партія Слуг Урода, ОПЗЖ, депутатський корпус, чиновники всіх мастей (бюджет не змінився).
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25.10.2024 16:40 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.

Україна - з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
показати весь коментар
25.10.2024 16:45 Відповісти
Проголосую за того, хто оголосить сафарі на зелену шоблу.
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25.10.2024 16:57 Відповісти
Покажите мне такую страну
Где блаженствуют хамы
Где правители грабят казну, попирая закон

Не вращайте глобус
Вы не найдёте
На планете Земля стран таких не отыскать

Кроме той роковой
В которой вы все не живёте
Не живёте, потому что нельзя это жизнью назвать.
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25.10.2024 17:21 Відповісти
Это кто там экономит ? Сегодня в "Свежине" 40 минут в очереди .
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25.10.2024 16:45 Відповісти
Марія Антуанетта теж дивувалася
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25.10.2024 17:09 Відповісти
- Папа, тьі будешь меньше пить?
- Нет, сьінок, тьі будешь меньше кушать.
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25.10.2024 16:55 Відповісти
Я пити алкогольні напої взагалі перестав. Тепер тільки транквілізатори і антидепресанти п'ю 😁
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25.10.2024 17:32 Відповісти
вава спецом для тебе маріхуану в законі зробив
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25.10.2024 17:40 Відповісти
Ні, то він для таких, як ти, з раком мозку )
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25.10.2024 20:59 Відповісти
В принципі ясно чому стали більше пити, бо постійний стрес і проблеми, викликані війною подолати не можна зараз, от і заливають очі, щоб хоча б на період сп'яніння цих проблем не бачити.

Але алкоголь він не вирішить ніяких проблем, тільки діабет і інші болячки викличе.
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25.10.2024 17:40 Відповісти
Ну це залежить від того що вживати. Німці наприклад випивають багато пива і нічого.
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25.10.2024 18:12 Відповісти
Люблю пиво
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25.10.2024 18:16 Відповісти
борщевой набор подорожал уже? капуста там, лук
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25.10.2024 18:25 Відповісти
Тож от гарного життя. Зробили їх разом.
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25.10.2024 18:51 Відповісти
Картопля дорожчає, це для багатьох вже межа
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25.10.2024 18:54 Відповісти
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве )
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25.10.2024 19:06 Відповісти
Нда..... Особенно в феврале-марте в Киеве без бухла - хрен уснёшь под канонаду!
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26.10.2024 10:12 Відповісти

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