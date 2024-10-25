Німецький оператор аеропортів Fraport зміг позбутися активів у Росії

Німецька компанія Fraport – оператор аеропорту Франкфурта та низки інших аеропортів – отримала дозвіл піти з російського ринку.

Відповідне розпорядження було підписане російським президентом Владіміром Путіним 25 жовтня й опубліковане на російському офіційному порталі правової інформації, передає LIGA.net.

Fraport є одним з учасників консорціуму, який sз 2009 року управляє аеропортом "Пулково" в Санкт-Петербурзі.

У травні 2022 року глава Fraport Штефан Шульте заявляв, що відповідно до умов концесійного договору холдинг не має можливості вийти зі складу акціонерів до 2025 року, а у вересні 2023 року глава російського ВТБ Андрєй Костін повідомив, що Fraport все ж продасть свою частку.

Однак зробити це швидко не вдалося, тому що Путін позбавив німецьку компанію права розпоряджатися своєю часткою бізнесу.

Зараз компанія отримала дозвіл продати свою частку 25% "Орбіт Авіейшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC). Компанія зареєстрована в ОАЕ.

Умови, на яких Fraport отримала дозвіл на вихід, не розголошуються.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, широко відома як Fraport, є німецькою транспортною компанією, яка керує аеропортом Франкфурта у Франкфурті-на-Майні та має інтереси в експлуатації кількох інших аеропортів по всьому світі.

У серпні 2023 року повідомлялося, що російська влада вимагає від компаній, які намагаються піти з Росії, все більших знижок при продажі активів.

Раніше Москва вимагала від продавців дисконту на рівні 50% від оцінки активу, а також сплати внеску до російського бюджету у розмірі не менше 10% ціни, але пізніше російська влада почала вимагати додаткових знижок.

Нагадаємо, до того Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії та планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".