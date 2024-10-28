Путін шукає гроші на війну: Росіянам у 6 разів збільшать штрафи за несплачений проїзд платними дорогами

У Росії з 1 вересня 2025 року в понад шість разів підвищать штрафи за неоплачений проїзд платними дорогами та ділянками.

Це випливає із розробленого Мінтрансом РФ проєкту федерального закону, передає The Moscow Times.

Для легкових автомобілів штраф становитиме 10 тис. руб. замість нинішніх 1,5 тис. руб., а для вантажного транспорту – 30 тис. руб. (замість 5 тис. руб. на сьогодні). За неоплачений проїзд на вантажному транспорті, що належить іноземному перевізнику, загрожуватиме штраф у розмірі 50 тис. руб.

Російський Мінтранс також пропонує скасувати 50% знижку, яка діє зараз у разі сплати штрафу протягом 20 днів із моменту винесення ухвали.

Як пояснили в Міністерстві, це рішення продиктоване необхідністю забезпечення "неухильної оплати проїзду платними автомобільними дорогами".

Там також зазначили, що нинішні розміри штрафів нижчі за вартість тарифу за проїзд, що робить ці санкції неефективним "засобом попередження вчинення нових правопорушень". Підвищення штрафів до суми, яка перевищує вартість самої послуги, стане серйозним стимулом для дотримання зобов'язань щодо оплати, наголосили в російському Мінтрансі.

Раніше стало відомо, що влада Росії готується різко підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб наповнити федеральний бюджет, який наступного року має пережити новий рекорд військових витрат.

У середині липня російський диктатор Владімір Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб,, або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

