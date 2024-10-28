Помер найбільший арабський інвестор в Україні та власник корпорації Kadorr Аднан Ківан

У понеділок, 28 жовтня, помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Сьогодні 28 жовтня пішов із життя засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", – йдеться у повідомленні.

За даними одеських ЗМІ, бізнесмен мав онкологічне захворювання.

Як пише Укрінформ, Аднан Ківан був українським мультимільйонером i бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії Kadorr Group, видання Kyiv Post та 7 каналу в Одесі.

Його коштом побудовано, зокрема, приміщення Арабського культурного центру Одеси та Східного культурного центру.

Він також був одним із найбільших забудовників Одеси, пише liga.net. Його компанія Kadorr Group, за даними Лун, з 2010 року здала 56 будинків, сім зараз будуються.

Ківан входить до списку 100 найбагатших українців та 5 найбільших рантьє зі статками $240 млн за оцінкою Forbes.