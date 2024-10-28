Суд у Фінляндії на вимогу "Нафтогазу" арештував російські активи на десятки мільйонів доларів (оновлено)

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній групи та наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів. Це рішення – частина глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу", – пояснили в компанії.

Зазначається, що це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до РФ щодо експропріації майна в Криму в 2014 році.

Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи "Нафтогаз".

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати "Нафтогазу" кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням, додали в компанії.

Пізніше газета Helsingin Sanomat повідомила, що фінські правоохоронні органи розпочали конфіскацію російської державної власності в Гельсінкі, передає Інтерфакс-Україна.

"Одним із об'єктів є територія державного Російського центру науки та культури в Гельсінкі", – пише видання.

Згідно з записами про право власності та обтяження, арешт набув чинності 24 жовтня. Накладено арешт на ділянку площею 3,326 кв. м.

Арешт російських державних активів ґрунтується на позові до російської держави української енергетичної компанії про компенсацію збитків.

Як повідомлялося, у квітні поточного року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Судовий процес тривав із 2016 року.

15 лютого 2016 року, Російської Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.