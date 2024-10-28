Українців попередили про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою 2 листопада
У пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Росошани-Бричень" через роботи із налагодження мереж електропостачання.
"Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено", – йдеться у повідомленні.
Митники закликають врахувати дану інформацію, плануючи перетин кордону.
Раніше, 2 жовтня, через технічні причини призупиняв роботу пункт пропуску "Паланка – Маяки-Удобне", що на кордоні з Молдовою.
