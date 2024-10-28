БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №12151 та №12152 від 28 жовтня опубліковані на сайті парламенту.

Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 9 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, це буде вже 13-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні – до 9 листопада 2024 року.

Зеленський Володимир (2584) мобілізація (498) воєнний стан (141)
