Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про затвердження указів голови держави про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №12151 та №12152 від 28 жовтня опубліковані на сайті парламенту.

Ними пропонується продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 9 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Як додав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, це буде вже 13-те голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні – до 9 листопада 2024 року.