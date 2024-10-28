Україна має відстоювати свої позиції та вимагати відстрочки у сплаті європейського екологічного мита, – EBA

Європейський Союз декларує запровадження екологічного податку СВАМ як механізм захисту довкілля, але насправді він також є елементом ведення торгових воєн, і з його допомогою ЄС планує захистити свій ринок від дешевшої продукції.

Тому Україна має відстоювати свої позиції та добитися відстрочки у сплаті цього податку. Таке переконання висловила заступниця директора Європейської бізнес асоціації (EBA) Світлана Михайловська на круглому столі у GMK Center.

"Процеси СВАМ обговорюються не тільки в Україні, а і в інших країнах світу. І мені дуже сподобався вислів Джозефа Стігліца, американського політичного аналітика та економіста, лауреата Нобелівської премії: він дуже прямолінійно сказав, що на сьогодні СВАМ не додає ваги кліматичній адженді та боротьбі за навколишнє середовище. Натомість він роздмухує торговельні війни. Це факт, і ми це теж розуміємо. Промисловість ЄС знаходиться у лещатах, і політики намагаються начебто такими застережними засобами врівноважити конкуренцію", – зауважила Михайловська.

Тому, на її переконання, бізнес-спільноти ЄС, об’єднані на різних майданчиках, і в тому числі Україні, мають говорити про необхідність продовження перехідних періодів та додаткового фінансування, щоб захистити власну промисловість, і не здавати свої переговорні позиції.

"Фактично ті перемовини, які ми починаємо вести зараз і будемо активно вести, лімітуються не тільки об’ємом фінансування, яке ЄС може надати Україні, у тому числі щоб компенсувати втрати нашої промисловості. Але і щодо строків впровадження тих або інших стандартів", – резюмувала Михайловська.

Нагадаємо, головний аналітик GMK Center Андрій Глущенко раніше заявив, що прямі втрати від СВАМ для української економіки зростатимуть щороку, і досягнуть $1,44 млрд. Тому влада України має провести переговори із ЄС щодо застосування ст. 30.7 регламенту CBAM: він передбачає, що "Єврокомісія може змінити підхід до застосування CBAM для країн, які зіткнулися з непередбачуваною, винятковою та неспровокованою ситуацією, що має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури". Україна ж вже три роки перебуває у стані повномасштабної війни.