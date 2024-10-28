БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
13 472 41

Недобудований хмарочос у центрі Києва вкотре не змогли продати на аукціоні. Ціна від початкової знизилася в 7 разів. ФОТО

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві вкотре не змогли продати на аукціоні

Сьогодні, 28 жовтня, мав стартувати продаж недобудованого багатофункціонального комплексу в Києві – Sky Towers. Однак на сайті системи електронних торгів арештованим майном CETAM сказано, що аукціон так і не відбувся.

Про це пише LIGA.net.

Як зазначається, це вже четвертий аукціон, стартова ціна за лот на якому становила майже 937,4 млн грн.

27 вересня, коли комплекс намагалися продати втретє, він коштував майже 1,1 млрд грн, таким чином недобудова подешевшала на 15% від попередньої вартості.

На четвертий аукціон було заявлено п'ятьох учасників, проте жоден із них не сплатив гарантійного внеску розміром 46,8 млн гривень (5% від вартості лота), тому їхні заявки були відхилені.

Під час попередніх торгів заявилися 10 учасників, але жоден із них також не сплатив гарантійного внеску.

Про будівлю

Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році. Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.

Комплекс знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, перетин Берестейського проспекту (раніше – проспект Перемоги) та вул. Борщагівської у Шевченківському районі Києва.

Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в "Укрексімбанку" на суму, еквівалентну 3 млрд грн.

2015 року будівництво було припинено, а на початку 2021 року "Укрексімбанк" виграв суд у справі кредитного боргу.

У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта Sky Towers.

У 2023 році торги зі стартовою ціною 7,1 млрд грн також провалилися.

Відтоді банк ще двічі намагався продати будівлю: у травні 2023 року лот виставили за майже 5,6 млрд грн.

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві
Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві

Топ коментарі
+5
Вулиця Борщагівська ніде не перетинаються з проспектом.
Вони паралельні!
Глобуса купіть!
показати весь коментар
28.10.2024 16:41 Відповісти
+5
А ху- ху, не хо- хо?
Із якого біса, звичайні жителі Києва повинні за свій рахунок добудовувати якісь недострої, а хтось в них буде " розселяти пільговиків", включно із міоіціонерами і прокурорами.?
Тут сусід машину розбив, небажаєш скинутися йому на нову?
показати весь коментар
28.10.2024 17:39 Відповісти
+3
Війна - саме час для продаж таких об'єктів.
Кожне попадання у будинок - як рекламна акція.
показати весь коментар
28.10.2024 18:22 Відповісти
Знову Кличко винуватий??

То продайте землю під ним, за ціною хмарочоса.
показати весь коментар
28.10.2024 16:35 Відповісти
Яким боком тут Кличко? Продає банк.
показати весь коментар
28.10.2024 16:48 Відповісти
Який?
показати весь коментар
28.10.2024 17:01 Відповісти
Ну як який? В статті ж написано:

Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в "Укрексімбанку" на суму, еквівалентну 3 млрд грн.

2015 року будівництво було припинено, а на початку 2021 року "Укрексімбанк" виграв суд у справі кредитного боргу.

У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта Sky Towers.

У 2023 році торги зі стартовою ціною 7,1 млрд грн також провалилися.

Відтоді банк ще двічі намагався продати будівлю: у травні 2023 року лот виставили за майже 5,6 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3517185
показати весь коментар
28.10.2024 17:39 Відповісти
Укрексім - Державний банк..до чого тут Кличко блннх??
показати весь коментар
28.10.2024 18:00 Відповісти
Ну ви ж його згадали, тому і питаю: яким боком тут Кличко?
https://biz.censor.net/user/561431

Знову Кличко винуватий??
показати весь коментар
28.10.2024 18:04 Відповісти
Бо всі новини про Київ - винуватий Кличко.
показати весь коментар
28.10.2024 18:28 Відповісти
прочитати новину важко ?
показати весь коментар
28.10.2024 18:36 Відповісти
А то, до нього як до мера безліч разів зверталися постраждалі покупці житла, по всьому Києву стоїть безліч недобудов, а мер Кличко і в вус не дме! недобудови ростуть як гриби після дощу.
В недобудовах купа непроданих квартир, їх можна дофінансівати роздавати пільговим категоріям, або кожному забудовнику хто хоче жирну ділянку по одному жк на добудову, але ні квартири для пілговиків воно викупаж у своїх друзів.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
пункт а, п.п. 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;
пункт б. п.п. 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
показати весь коментар
28.10.2024 16:57 Відповісти
Тобто, до ДАБі, банків питань немає?
показати весь коментар
28.10.2024 16:58 Відповісти
До Дабі, зараз вже нові, поліціїї, Мінрегіон та інших хабарників які таке допустили є, але у поліції питань чомусь немає
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
??? Перекладіть.
показати весь коментар
28.10.2024 17:18 Відповісти
Дивно, якщо інвестори самі вляпались у зовсім лайно, то в інших будинках, того ж Войцеховського, інвестори самі і дотягують свої будинки, а не за рахунок кишень інших громадян.
До того ж не факт що там є що рятувати раз ніхто не купляє.
показати весь коментар
28.10.2024 17:20 Відповісти
А ху- ху, не хо- хо?
Із якого біса, звичайні жителі Києва повинні за свій рахунок добудовувати якісь недострої, а хтось в них буде " розселяти пільговиків", включно із міоіціонерами і прокурорами.?
Тут сусід машину розбив, небажаєш скинутися йому на нову?
показати весь коментар
28.10.2024 17:39 Відповісти
Добре, що знайшли крайнього, покупців квартир...
А те, що ми утримуєио купу контролюючих органів, та поліцію це нічого?

Ст. 42 Конституція України
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
показати весь коментар
28.10.2024 20:01 Відповісти
Стаття 56.Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
показати весь коментар
28.10.2024 20:02 Відповісти
Ти ще мало різної галіматьї нашкрябав.
Де прямо написано, що тобі хтось повинен квартиру побудувати
показати весь коментар
28.10.2024 23:57 Відповісти
Я бачу, ви ще десь у кам"яному віці бігаєте. У тому, що по всій Укаїні з людей позбирали гроші на цьому і все, винні державні органи, бо за хабарі всі мовчки споглядали, 29 поверхові будинки зводяться не за один день. А якщо вас не влаштовує відшкодування збитків за рахунок держави, виходьте на протест, чим більше свідомих громадян, тим каще, може і в країні щось зміниться, і таких ситуацій більше не буде

Конституція України. Стаття 56.Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень
показати весь коментар
29.10.2024 10:24 Відповісти
А ти до суду звернися, на суді тицяй в морду судді цю 56- ту статтю Конституції.
Гарантовано отримаєш комфортабельну палату у Павлова, вікно із виглядом на садок.
Навіщо тобі 26- й поверх ?
показати весь коментар
29.10.2024 13:55 Відповісти
Прибутки від інвестування інвесторам, а збитки громаді? У Пінчука кажуть бізнес збитковий, треба громаді міста, де офіс його зареєстрований, скинутись та допомогти бідолазі.
показати весь коментар
28.10.2024 18:04 Відповісти
Які там прибутки, люди 10 років поневіряються, хто де, пільговикам всерівно купують квартири,чи тобі краще щоб купували у друзів Кличка? Чому б недофінансувати необудови, у виграші були б всі, первісні покупці отримали бнарешті квартири, пільговики, отримали б квартири, будівельники отримали б роботу, а місто нарешті позбулося б недобудов, та й інвестор може бути навіть не український, якщо когсь давить жаба
показати весь коментар
28.10.2024 20:10 Відповісти
Ти для себе цю галіматью тут пишеш?
Так зроби собі самоцитатник і зачитуй перед сном, будеш у ві сні бачити, як тобі якісь лохи квартири будувати будуть.
показати весь коментар
29.10.2024 00:00 Відповісти
Які ще в біса " пільговики"?
Всі " пільговики'-на жух з пляжу.
Всі "пільговики", як у будь- якій нормальній країні- у соціальне житло. Гуртожитки по нашому. Кімната, загальна кухня- насолоджуйтесь пільгами.
А то, варєжки роззули- люди, включно пенсіонерів і малоймущих, за свій рахунок повинні вам хитроскрученим житло у власність будувати.
Лісом йдіть
показати весь коментар
29.10.2024 00:08 Відповісти
Вулиця Борщагівська ніде не перетинаються з проспектом.
Вони паралельні!
Глобуса купіть!
показати весь коментар
28.10.2024 16:41 Відповісти
Ну так: м. Київ, р-н Шевченківський, перетин вул.Борщагівської та просп.Повітрофлотського.
показати весь коментар
28.10.2024 16:49 Відповісти
Жовтим по білому - Берестейський
показати весь коментар
28.10.2024 17:41 Відповісти
Я ж і кажу, що ви праві.
показати весь коментар
28.10.2024 17:49 Відповісти
Сходятся под углом,но да,перекрестка нет,да и ул.Шолуденко с другой стороны.
показати весь коментар
28.10.2024 17:03 Відповісти
А я всегда думпл,что это надземная парковка,а тут ЖК с таким пафосным названием.Там работы начать и кончить,собран бетонный каркас и местами стекла(вместо стен,что ли?).
показати весь коментар
28.10.2024 17:01 Відповісти
То воно недобудоване незаконсервоване стояло 17 років? Щось маю сумніви що вже продадуть, в іншому місці меншу коробку внаслідок руйнування від погодних умов за десяток років спилювали до фундаменту.
показати весь коментар
28.10.2024 17:16 Відповісти
хто ж його купить, він кривуватий та дивиться на шпали
показати весь коментар
28.10.2024 17:27 Відповісти
Хто ж його посадить. Він же ''пам'ятник''.
показати весь коментар
28.10.2024 17:38 Відповісти
там може бути інше. Він стоїть кутом як буква Г. А всередині заправка ВОГу. Якщо там земля викуплена і ВОГ звідти не вигнати, то як житловий комплекс він зовсім не гуд.
показати весь коментар
28.10.2024 18:39 Відповісти
Ну шо делать?!....Прийдется покупать,раз никому не нужен..Пойду завтра возьму кредит в Приватбанке 1млрд."Скока" той жизни
показати весь коментар
28.10.2024 17:27 Відповісти
ну и детям хоть что то оставишь всё таки)
показати весь коментар
28.10.2024 17:52 Відповісти
Будуть схематозити, поки Тищенко не придбає на 7 тис. гривень.
показати весь коментар
28.10.2024 17:35 Відповісти
Війна - саме час для продаж таких об'єктів.
Кожне попадання у будинок - як рекламна акція.
показати весь коментар
28.10.2024 18:22 Відповісти
ахаха це просто комедія
показати весь коментар
29.12.2024 17:43 Відповісти

