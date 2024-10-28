Недобудований хмарочос у центрі Києва вкотре не змогли продати на аукціоні. Ціна від початкової знизилася в 7 разів. ФОТО
Сьогодні, 28 жовтня, мав стартувати продаж недобудованого багатофункціонального комплексу в Києві – Sky Towers. Однак на сайті системи електронних торгів арештованим майном CETAM сказано, що аукціон так і не відбувся.
Про це пише LIGA.net.
Як зазначається, це вже четвертий аукціон, стартова ціна за лот на якому становила майже 937,4 млн грн.
27 вересня, коли комплекс намагалися продати втретє, він коштував майже 1,1 млрд грн, таким чином недобудова подешевшала на 15% від попередньої вартості.
На четвертий аукціон було заявлено п'ятьох учасників, проте жоден із них не сплатив гарантійного внеску розміром 46,8 млн гривень (5% від вартості лота), тому їхні заявки були відхилені.
Під час попередніх торгів заявилися 10 учасників, але жоден із них також не сплатив гарантійного внеску.
Про будівлю
Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році. Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.
Комплекс знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, перетин Берестейського проспекту (раніше – проспект Перемоги) та вул. Борщагівської у Шевченківському районі Києва.
Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в "Укрексімбанку" на суму, еквівалентну 3 млрд грн.
2015 року будівництво було припинено, а на початку 2021 року "Укрексімбанк" виграв суд у справі кредитного боргу.
У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта Sky Towers.
У 2023 році торги зі стартовою ціною 7,1 млрд грн також провалилися.
Відтоді банк ще двічі намагався продати будівлю: у травні 2023 року лот виставили за майже 5,6 млрд грн.
То продайте землю під ним, за ціною хмарочоса.
Знову Кличко винуватий??
В недобудовах купа непроданих квартир, їх можна дофінансівати роздавати пільговим категоріям, або кожному забудовнику хто хоче жирну ділянку по одному жк на добудову, але ні квартири для пілговиків воно викупаж у своїх друзів.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
пункт а, п.п. 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;
пункт б. п.п. 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
До того ж не факт що там є що рятувати раз ніхто не купляє.
Із якого біса, звичайні жителі Києва повинні за свій рахунок добудовувати якісь недострої, а хтось в них буде " розселяти пільговиків", включно із міоіціонерами і прокурорами.?
Тут сусід машину розбив, небажаєш скинутися йому на нову?
А те, що ми утримуєио купу контролюючих органів, та поліцію це нічого?
Ст. 42 Конституція України
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Де прямо написано, що тобі хтось повинен квартиру побудувати
Конституція України. Стаття 56.Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень
Гарантовано отримаєш комфортабельну палату у Павлова, вікно із виглядом на садок.
Навіщо тобі 26- й поверх ?
Так зроби собі самоцитатник і зачитуй перед сном, будеш у ві сні бачити, як тобі якісь лохи квартири будувати будуть.
Всі " пільговики'-на жух з пляжу.
Всі "пільговики", як у будь- якій нормальній країні- у соціальне житло. Гуртожитки по нашому. Кімната, загальна кухня- насолоджуйтесь пільгами.
А то, варєжки роззули- люди, включно пенсіонерів і малоймущих, за свій рахунок повинні вам хитроскрученим житло у власність будувати.
Лісом йдіть
Вони паралельні!
Глобуса купіть!
Кожне попадання у будинок - як рекламна акція.