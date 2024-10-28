Недобудований хмарочос у центрі Києва вкотре не змогли продати на аукціоні. Ціна від початкової знизилася в 7 разів. ФОТО

Сьогодні, 28 жовтня, мав стартувати продаж недобудованого багатофункціонального комплексу в Києві – Sky Towers. Однак на сайті системи електронних торгів арештованим майном CETAM сказано, що аукціон так і не відбувся.

Про це пише LIGA.net.

Як зазначається, це вже четвертий аукціон, стартова ціна за лот на якому становила майже 937,4 млн грн.

27 вересня, коли комплекс намагалися продати втретє, він коштував майже 1,1 млрд грн, таким чином недобудова подешевшала на 15% від попередньої вартості.

На четвертий аукціон було заявлено п'ятьох учасників, проте жоден із них не сплатив гарантійного внеску розміром 46,8 млн гривень (5% від вартості лота), тому їхні заявки були відхилені.

Під час попередніх торгів заявилися 10 учасників, але жоден із них також не сплатив гарантійного внеску.

Про будівлю

Будівництво Sky Towers розпочала компанія KDD Group (Kyiv Donbas Development Group) у 2007 році. Станом на 2021 рік найбільшими акціонерами девелопера були громадянин США Олександр Левін, структури агрохолдингу Kernel Андрія Веревського та брати В'ячеслав і Олександр Константіновські.

Комплекс знаходиться за адресою: вул. Шолуденка, перетин Берестейського проспекту (раніше – проспект Перемоги) та вул. Борщагівської у Шевченківському районі Києва.

Під час кризи 2008 року компанія взяла кредит в "Укрексімбанку" на суму, еквівалентну 3 млрд грн.

2015 року будівництво було припинено, а на початку 2021 року "Укрексімбанк" виграв суд у справі кредитного боргу.

У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об'єкта Sky Towers.

У 2023 році торги зі стартовою ціною 7,1 млрд грн також провалилися.

Відтоді банк ще двічі намагався продати будівлю: у травні 2023 року лот виставили за майже 5,6 млрд грн.











