Збитки на 270 мільйонів: НАБУ завершило розслідування стосовно директора держпідприємства. Він перебуває в міжнародному розшуку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівника держпідприємства в заволодінні засобами захисту рослин на суму понад 270 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Як встановило слідство, навесні 2022 року одна з районних військових адміністрацій безоплатно передала державному підприємству конфісковані засоби захисту рослин. Підприємство мало їх використовувати під час посівної, з подальшою передачею частини врожаю на потреби ЗСУ.

Однак, отримавши засоби захисту керівник держпідприємтсва не поставив їх на облік, а організував перевезення на приватні склади, звідки здійснював їх реалізацію приватним підприємствам.

Таким чином державне підприємство зазнало збитків на суму понад 270 млн грн.

У межах розслідування НАБУ і САП вилучили й арештовували залишки нереалізованих засобів захисту рослин на суму 46,2 млн грн та забезпечили їх передачу до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Кваліфікація за ч. 5 ст. 191 КК України.

Стосовно керівника держпіприємства здійснювалося спеціальне досудове розслідування у зв'язку з його перебуванням в міжнародному розшуку з травня 2023 року.

Раніше стало відомо, що колишнього посадовця Сил логістики Збройних Сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 млн грн та декларування недостовірної інформації.

До того повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру в незаконному збагаченні чинній народній депутатці від "Слуги народу" Ірині Кормишкіній за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав для Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки.