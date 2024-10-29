Агентство ООН надасть допомогу майже 100 тисячам українців для придбання дров та вугілля

Україна та Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) підписали Меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини, або вугілля.

"Разом ми реалізовуємо програму, що допоможе вистояти в цю важку зимову пору...Така допомога надзвичайно важлива для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі", – прокоментувала міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка забезпечить близько 500 тис. домогосподарств, що отримують пільги та житлові субсидії, можливістю отримати збільшені виплати на придбання твердого побутового палива.

Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів та державного бюджету. Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань. Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств.

Минулого року вже понад 360 тисяч домогосподарств скористалися цією підтримкою, отримавши 2,8 млрд грн. Передбачається, що в цьому опалювальному сезоні буде забезпечено підтримкою на придбання вугілля чи паливної деревини для обігріву житла в опалювальний період близько 500 тис. домогосподарств, з них: 375,8 тис. домогосподарств – коштом державного бюджету (на рівні опалювального сезону 2023-2024 років), 92 тис. домогосподарств – за кошт УВКБ ООН.

Загальна сума підтримки від Управління Верховного комісара ООН становитиме $30 млн. Ця ініціатива є важливим кроком у напрямку забезпечення енергетичної безпеки та соціального захисту для всіх громадян України, додали у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, раніше в межах підготовки прифронтових територій до опалювального сезону Кабмін дозволив мешканцям прифронтових громад безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фактично ухвалене урядом рішення дозволяє мешканцям територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, безоплатно збирати розкидані дрова у лісі, але рубати дерева або використовувати бензопили заборонено.