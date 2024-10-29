Путін поскаржився на дефіцит робочої сили після відправки мільйона росіян на війну

Президент РФ Владімір Путін заявив, що в Росії спостерігається гостра нестача фахівців робітничих професій, а в країні необхідно розвивати партнерство коледжів та роботодавців.

Про це Путін сказав на з'їзді Федерації незалежних профспілок, передає The Moscow Times.

"За прогнозами експертів, найближчим часом економіка Росії – наш ринок праці – відчуватиме високу потребу й навіть дефіцит кадрів. Ці об'єктивні тенденції обов'язково треба буде враховувати. Відповідним чином вибудовувати подальші системні кроки щодо довгострокового розвитку економіки, соціальної сфери", – заявив Путін.

За його словами, в рамках федерального проєкту "Професіоналітет" буде підготовлено близько мільйона робочих кадрів для легкої промисловості, фармацевтики, суднобудування, авіапрому, виробництва верстатів та електронних компонентів.

Путін уточнив, що співпраця освітніх організацій та бізнесу має охопити всю систему середньої професійної освіти, включно з підготовкою кадрів для шкіл, лікарень, поліклінік, послуг, туризму.

Заяви Путіна про проблеми з кадрами звучать на тлі розв'язаної Росією війни проти України та відправки на фронт мільйона російських чоловіків.

Так, не менше 300 тис. осіб було призвано до військ під час "часткової мобілізації", про що говорив колишній міністр оборони Росії Сергєй Шойгу в листопаді 2022 року, а щеі 500 тис. осіб уклали контракт із російським Міноборони протягом 2023 року, розповів минулого грудня заступник голови Ради безпеки Дмітрій Медведєв.

За шість місяців цього року служити за контрактом вирушили ще 190 тис. росіян, повідомив 4 липня Медведєв, зазначивши, що середньодобовий темп набору до військ складає близько однієї тисячі осіб.

Проблеми з роботою в Росії

На початку жовня повідомлялося, що близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Африканки, завербовані на роботу в Росії, кажуть, що їх обманом змусили збирати безпілотники для використання у війні проти України.

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Заклади громадського харчування в Росії своєю чергою зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

У вересні стало відомо, шо в Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту. Так, за січень-серпень попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.