Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів

Верховна Рада провалила у першому читання голосування за законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"За основу – лише 199. На повторне теж не набрав (206), тому вважається відхиленим. Я виступив проти закону. Він передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок, коли відключають світло. Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес", – зазначив він.

Проти законопроєкту раніше виступили також Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка Українських підприємців. На корупційні ризики вказало й Нацагентство з питань запобігання корупції.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".