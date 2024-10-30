БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 655 26

Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів

мобільний,інтернет,звязок

Верховна Рада провалила у першому читання голосування за законопроєкт №11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"За основу – лише 199. На повторне теж не набрав (206), тому вважається відхиленим. Я виступив проти закону. Він передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок, коли відключають світло. Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес", – зазначив він.

Проти законопроєкту раніше виступили також Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка Українських підприємців. На корупційні ризики вказало й Нацагентство з питань запобігання корупції.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".

Автор: 

ВР (2948) мобільний зв’язок (827) штраф (1154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ще можна штрафувати енергетиків за відсутність світла через обстріли.
І ВПО за втрату власних домівок.
Дєбіли, *****.
показати весь коментар
30.10.2024 12:00 Відповісти
+5
оштрафовати всіх поголовно!
не відбирати ж у молодих прокурорів пенсію та інвалідність!
і це ж, ще не колупали: інші державні гадючники.
показати весь коментар
30.10.2024 12:09 Відповісти
+3
Хотіли країну країну мрій, а зробили країну тотальних штрафів!
показати весь коментар
30.10.2024 12:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось я не бачу штрафи на ахметовський ДТЕК від його холуя шмигаля
показати весь коментар
30.10.2024 11:58 Відповісти
Ще можна штрафувати енергетиків за відсутність світла через обстріли.
І ВПО за втрату власних домівок.
Дєбіли, *****.
показати весь коментар
30.10.2024 12:00 Відповісти
Ви не помічаєте різниці? Дивно...
Поясню, якщо Вам це важко зрозуміти.
Енергетики не беруть платні за ненадану електрику.
А кучмостарівці та інші МТС-івці (які завжди у великій кількости представлені у Раді) беруть з Вас повну місячну платню, незалежно від наявності зв'язку.
Думай-тє...
показати весь коментар
30.10.2024 13:57 Відповісти
Не путай х с пальцем. Мобильная связь пропадает не из-за обсрелов, а из-за жадности и воровства операторов связи. Они обязаня делать энергонезависимую связь, но экономят на аккумуляторах. Связь жизненно необходима. Если они не могут обеспечить бесперебойную связь, надо не только штрафовать, но и отбирать лицензии! Пусть другие обеспечат, желающие найдутся даже во время войны. Это сверхприбыльное дело.
показати весь коментар
30.10.2024 14:05 Відповісти
похєрілі чергову задачу від Президента(
показати весь коментар
30.10.2024 12:00 Відповісти
Хотіли країну країну мрій, а зробили країну тотальних штрафів!
показати весь коментар
30.10.2024 12:02 Відповісти
відхиляються не закони, а законопроекти
показати весь коментар
30.10.2024 12:03 Відповісти
потрібні штрафи дл депутатів та чиновників за антиукраїнську діяльність
показати весь коментар
30.10.2024 12:03 Відповісти
А что могут сделать мобильные операторы , если света не будет сутки или больше ?Они ведь не могут , возле каждой вышки мобильной связи , поставить человека с генератором.У них вроде , акумов на 4 часа хватает , работы без электричества , на вышке.
показати весь коментар
30.10.2024 12:04 Відповісти
Не всегда . За городами они как правило по сёлам стоят .
показати весь коментар
30.10.2024 12:27 Відповісти
Зазвичай вишки в містах стоять на будівлях супермаркетів, або якихось підприємств у яких є резервне живлення. Скільки та базова станція споживає? Максимум 500 ват. Це можна зробити, але оператори не хочуть витрачатись на дорогу енергію від цих резервних генераторів. Власники супермаркетів чи підприємств гилять нехилу ціну за неї. По селах проблематично, треба біля таких вишок встановлювати генератори і потім тримати людей для їх обслуговування та охорони бо вумний нарід сходу вкраде і паливо та й сам генератор.
показати весь коментар
30.10.2024 12:25 Відповісти
Так и сейчас с вышек по сёлам воруют аккумуляторы . Там как правило стоят AGM аккумуляторы .
показати весь коментар
30.10.2024 12:35 Відповісти
Працюю в цій галузі 25 років. Навіть наприкінці 1990-их 500 Вт на майданчик було мало. Зараз номінальне споживання порядку 5 кВт (коли немає перевантажень мережі). Але зараз практика показала, що кількість користувачів на несучій коли світло є, порядка 5-10, ну 20 максимум абонентів, а коли світла в районі нема (потухли домашні WiFi), то кількість користувачів одномоментно підскакує до 200-300, тому ресурс умовних 100 мегабіт/с нормально працював на 5-10 абонентів, а при перевантаженні ділиться на 300, ще й при цьому стільник "довбають запитами" ті абоненти, що отримали відмову.
показати весь коментар
30.10.2024 12:57 Відповісти
300 абонентов приносит порядка $20000 в год. Аккумулятор стоит порядка $10000. В чем проблема?
показати весь коментар
30.10.2024 13:55 Відповісти
Неправильно подсчитал. 300 абонентов одновременно, это как минимум 3000 абонентов, если не больше, это $200000. Теперь понятно степерь жадности операторов и прикрытие их по существу преступлений депутатами. Оставить людей без связи - это преступление, приводящее к гибели людей.
показати весь коментар
30.10.2024 14:10 Відповісти
Я звичайно не фахівець в цій галузі, але розумію, що таке передавач. Там вихідна потужність на них десь близько 60 Вт, якщо я не помиляюсь. Припустимо, що ККД 50% то сам передавач споживає 120 Вт, а решта, що? Ну нехай там обладнання свічі, комутатори, контролери, зарядка АКБ, якісь процесори, що стільки споживають? Я уявляв, що задачі базової станції це забезпечити зв'язок між абонентом та сервером де виконуються з'єднання телефонії та інтернету. Ну, а якщо мова йде про якусь вузлову станцію то так, я згоден та споживає стільки скільки ви написали. Але на таких станціях як правило повинні бути не тільки акумулятори, але обов'язково і генератори.
показати весь коментар
30.10.2024 14:45 Відповісти
Опять занесли дипломат с бабками,так при Яныке было с законом о качестве колбасных изделий,только на подпись сразу занос в комитет бабок и закон в сторону.
показати весь коментар
30.10.2024 12:05 Відповісти
все вірно, оплату оператор зв'язку стягнув на перед і коли він не надає послугу голосового звязку чи мобільного інтернету гроші він не повертає. Я це питання задавав оператору київстар, внятної відповіді я не отримав, сказали що в них там акумулятори є, а те що їх вистачає на 5-8 годин і вони не встигають заряджатися, то це тепер моя проблема.
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
Мобильные операторы с российскими корнями - обыкновенные бандиты, как и весь украинский большой бизнес. Постоянно кидают людей. Они обязаны были установить нормальные аккумуляторы, но либо не ставили их совсем, либо ставили дешеове китайское г. В резултате связь пропала при первых же отключениях энергии по всей стране. Это называется диверсия! За это надо сажать в тюрьму. Связь должны обеспечивать непрерывную - это жизененно важно. Если не могут (жалеют денег на аккумуляторы) значит надо отдать лицензию другим операторам.
показати весь коментар
30.10.2024 14:00 Відповісти
Занесли оператори конверт свинарчуку Стефанчуку
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
оштрафовати всіх поголовно!
не відбирати ж у молодих прокурорів пенсію та інвалідність!
і це ж, ще не колупали: інші державні гадючники.
показати весь коментар
30.10.2024 12:09 Відповісти
Ставте оптіволоконий інтернет і не партеся,ну у кого грошей багато то Starlink.
показати весь коментар
30.10.2024 12:17 Відповісти
Один з ініціаторів законопроекту Ларін Сергій Миколайович - голова Кіровоградської обласної організації Партії регіонів. Швачко - Наприкінці 2022 року https://www.chesno.org/post/5419/ проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка https://www.chesno.org/post/5412/ впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

І так далі, там ціла компанія єлітних падлюк зібралась.
показати весь коментар
30.10.2024 13:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 