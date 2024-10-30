ГУР запустило сайт із даними капітанів суден, які незаконно перевозять українське зерно

Головне управління розвідки Міністерства оборони запустило сайт War&Sanctions, де публікує дані капітанів суден, що перевозять вкрадене українське зерно.

Найближчим часом на сайті буде запущено розділи: повітряні судна, порти, аеропорти. Аналогічний ресурс планують запустити для перевізників нафти, передає Інтерфакс-Україна.

Оприлюднивши інформацію, ГУР закликало запровадити санкції на судна зі списку на сайті, а також на пов'язані з ними компанії та осіб; заборонити заходження таких суден до портів, територіальних вод, ВЕЗ і міжнародних проток; продаж запчастин для них.

Крім того, українські розвідники просять застосовувати вторинні санкції проти компаній і осіб, які співпрацюють із такими суднами та компаніями.

Серед дій, які необхідно здійснити: заборона на операції ship-to-ship із російським викопним паливом у територіальних водах і ВЕЗ; вимога підтверджувати страхове покриття P&I для всіх нафтових танкерів, що заходять до портів, територіальних вод, ВЕЗ і міжнародних проток; блокувати прохід для порушників і забезпечити дотримання екологічних і безпекових вимог для танкерів.

Крім того, необхідно при отриманні страхових та інших послуг мати банківські виписки для підтвердження виконання прайс-кепу; залучати до збору доказової бази фінансові та профільні установи; оприлюднювати результати розслідувань, застосовувати реальні покарання, зокрема й значні штрафи та інше.

Як повідомлялося, перші партії відібраного на окупованій території урожаю Росія відправила на зовнішній ринок влітку 2022 року. Згодом було налагоджено масове вивезення зерна, яке обчислюється мільярдами доларів. Цим зерном Росія, зокрема, розплатилося з Іраном за постачання ракет. Загалом Росія продала зерна з окупованих територій на $6 мільярдів