На Буковині на зиму перекрили рух одним із найвищих гірських перевалів в Україні
Із 1 листопада у Чернівецькій області перекриють рух гірським перевалом Шурдин. Дорожній рух відновлять за п’ять місяців.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.
"Із 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року буде тимчасово закрито рух транспортних засобів через гірський перевал "Шурдин", який є частиною дороги Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська", – йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення ухвалили для безпечності руху в складних погодних умовах у зимовий період.
Дорога через перевал "Шурдин" побудована ще за часів Австро-Угорщини. Водюночас 19-кілометрова гірська ділянка взимку стає справжнім випробуванням для водіїв через часті снігопади, тумани та слизьке гравійне покриття. Вузький автошлях з численними крутими поворотами значно ускладнює рух і підвищує ризик ДТП.
У відомстві пояснили, що є альтернативні маршрути, які можуть бути довшими, але значно безпечнішими за перевал "Шурдин" взимку:
- Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці
- Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська".
Попереджувальні знаки з погодженими схемами об’їздів закритої ділянки дороги будуть встановлені найближчим часом.
Перевал "Шурдин" є одним із найвищих перевалів України, яким пролягає автомобільна дорога. Висота перевалу – 1173,5 метра, а перевальної ділянки автошляху – понад 19 км.
