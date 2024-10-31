Перевізників попередили про призупинення оформлення вантажівок на кордоні зі Словаччиною
За даними словацьких митників, на митному посту "Вишнє Нємецьке" (вантажний напрямок) Міхаловецької митниці 1 листопада оновлюватиметься серверне програмне забезпечення.
Про це повідомили у Державній митній службі України.
Зазначається, що у зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон.
Технічні роботи розпочнуться з 09:00 і триватимуть до 15:00.
Митники закликають перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.
Як повідомлялося, у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль