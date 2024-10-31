Перевізників попередили про призупинення оформлення вантажівок на кордоні зі Словаччиною

За даними словацьких митників, на митному посту "Вишнє Нємецьке" (вантажний напрямок) Міхаловецької митниці 1 листопада оновлюватиметься серверне програмне забезпечення.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Зазначається, що у зв’язку з цим буде тимчасово призупинена робота митного контролю та оформлення великогабаритних транспортних засобів через українсько-словацький кордон.

Технічні роботи розпочнуться з 09:00 і триватимуть до 15:00.

Митники закликають перевізників, які обиратимуть перетин кордону в цьому напрямку, врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.