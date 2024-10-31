Росіянам на три роки заборонили обіймати керівні посади у Міжнародному союзі електрозв’язку

Росіянам заборонили обіймати керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) на період 2025-2028 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Команда Мінцифри взяла участь у Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій (ITU WTSA), де українська делегація досягла важливої мети – не допустила російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) на період 2025-2028 років", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки підтримці 40 країн, зокрема США, Великобританії, Канади, Японії, Франції та Польщі, росіяни тепер обмежені в доступі до світових телекомунікаційних процесів. Вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, без можливості впливати на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій.

МСЕ – спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру.

До його складу входять 193 країни, що означає, що стандарти, визначені МСЕ, є основоположними для глобальної телекомунікаційної галузі.

Рішення про недопуск представників країни-агресора до управління цими процесами посилює захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки, наголосили у Мінцифри.