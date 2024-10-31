Зеленський: В Україну повернуться біженці, які не можуть чи не хочуть працювати у ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Німеччині щонайменше 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН припиниться, вони будуть змушені повернутися.

Про це голова держави повідомив під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, передає Укрінформ.

"Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі", – зазначив президент.

За його словами, значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

"Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства (цих країн, – ред.) підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що є відсоток українців, які чекають завершення війни, щоб повернутися.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.