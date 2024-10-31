БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський: В Україну повернуться біженці, які не можуть чи не хочуть працювати у ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Німеччині щонайменше 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН припиниться, вони будуть змушені повернутися.

Про це голова держави повідомив під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, передає Укрінформ.

"Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі", – зазначив президент.

Читайте також: Українські біженці інтегруються у ринок праці Німеччини швидше, ніж інші мігранти: 30% вже знайшли роботу

За його словами, значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

"Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства (цих країн, – ред.) підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що є відсоток українців, які чекають завершення війни, щоб повернутися.

Скільки українських біженців у ЄС?

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах: Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

в Україну повернулись би ..а не в зелені болота..
щоб ти нахер здох, істота
Повернуться з німеччини до франції або й до іспанії. Але ж не до країни зелених мрій
Більшість жінки з дітьми. Це не дуже просто влаштуватися на роботу з малими дітьми. А куди повернуться? Самі ж признали, що провалили підтримку переселенців. Хто взагалі цей бред слухає, відірваний від реалій
та ясно що панам батраки потрібні...- але не все із заявленого президентом відповідае фактичним реаліям...
Повернуться з німеччини до франції або й до іспанії. Але ж не до країни зелених мрій
навпаки, усі приїдуть у німеччину.
в Україну повернулись би ..а не в зелені болота..
щоб ти нахер здох, істота
Не можуть або не хочуть працювати у самій ЄС? І навіщо такий скарб України?
Все не так райдужно. Дуже складно знайти роботу в ЄС більше, ніж на мінімальну з/п. Ринок праці присів ще під час ковіду, а війна добила повністю. А з мінімалкою нема шансів на нормальне життя, власне житло, тощо. Незрозуміло як бути з похилими батьками. Якщо в Україні є власне житло, то як не дивно, рівень життя в більшості випадків буде набагато кращим, ніж в ЄС - так що після війни переважна більшість повернеться аж бігом, звісно якщо це не буде через 30 років. Хоча ідея влади як раз в тому, щоб всіх повернути і воювати максимально довго.
повертаються постійно, як і ті, що в ЄС їдуть.
Так, імміграція це не туризм звісно. Але у Європі є досить багато соціального житла, при наймні у Німеччині, Англії є. А ви у Словаччині, і як життя там, ціни?
аби ото ляпать. якби його було того житла соціально достатьно, українці б не жили по пів-року у спортазалах із перегородкою із плівки.
Халяви можно чекати роками, особливо коли живеш на халяву
ти ляпотло, ляп ляп як корова на асфальт.
житло і самим можна знайти. але ти наляпало, що саме соціального валом. якби було валом, не чекали б так довго.
Я сказав досить багато. Як би було валом то звичайно ніхто б і не працював би взагалі, всі б жили на халяву як біженці. А ти знаєш що більшість німців не має свого житла, чому це як ти думаєш
За Англію не скажу, але Німеччина так, надає дуже гарну підтримку українцям. Словаччина не надає підтримки майже зовсім. Я в Словаччині і рівень життя тут чесно кажучи гірший, ніж був в Україні до 2022 року. Дороги і громадський транспорт набагато кращі, але це єдині переваги. З медициною повний жах (вважайте - її просто немає), ціни високі порівняно з зарплатами (ще й ціни стрімко зростають останні три роки). Звичайна сім'я (словаків, не тільки українців) живе досить скромно і витрачає практично весь дохід сім'ї, відкладаючи дуже мало. Робота для українців є в основному за мінімальну зарплату (хоча деякі спеціальності, наприклад зварювальник та лікар, можуть отримувати непогано). Як я зрозумів, до 2022 року все було значно краще в плані вакансій і цін, але наплив біженців і економічна криза вплинули досить суттєво. Я не жив у сусідніх країнах, але опосередковано бачу, що там +- те саме. Словаччина вважається досить бідною країною, але тим не менш вона в ЄС вже 20 років і я був здивований побачити, що довоєнна Україна була кращою за багатьма моментами (скажімо можна зняти квартиру в той же день, без 30 других арендаторів які прийдуть разом з вами, можна записатися хоч до трьох терапевтів на одному тижні і почитати відгуки про них, можна легко знайти безкоштовну парковку майже будь-де крім центра Києва, можна купити нормальні спілі овочі і фрукти, а не недозрілі без смаку і запаху в європейських супермаркетах). Якось так..
Так а чому ви не поїхали до Німеччини чи Норвегії, Швеції і тд? З медициною там все гаразд принаймні. Чому саме Словакія? Ви перетинаєте кордон з Україною часто?
Все просто - я поїхав туди, куди мене погодилась перевести з України моя компанія (ну і я не очікував, що з медициною може бути настільки погано). Скандинавія мені принципово не подобається в плані клімату. Можливо в майбутньому я переберуся до Німеччини або ще кудись (або навіть назад в Україну, якщо станеться чудо і війна закінчиться), але поки буду тут.
Більшість жінки з дітьми. Це не дуже просто влаштуватися на роботу з малими дітьми. А куди повернуться? Самі ж признали, що провалили підтримку переселенців. Хто взагалі цей бред слухає, відірваний від реалій
На рахунок тих, хто не хоче, то ти так і кажи, Вова, що це повернеться твій лохторат, який завжди всюди чекає халяву і подачки від дежави.
Шота мінє кажеться шо сам "боневтік" стане скоро біженцем !
Це тільки такі як воно блазні і лінивці, повернуться якщо буде куди...
тількі під канвоєм
Кожен подих зеленої істоти шкодить Україні. Здохни мерзота!
Хто зпився,або став інвалідом-ласкаво просимо в зелений рай.
Інших не здурити,якщо там вже сидять цілими сім"ями-вони не хочуть бути зробленими ще раз.
Тобто, майже три роки, ціле населення Троєщини сидить на повному пансіоні?
ну поки ті 300 тищ не працюють. німці їх працевлаштовують. кожному свій час. а інші країні якщо дупомозглі узяти в оборот, так хто їм доктор.
