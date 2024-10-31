Танкери в Балтійському морі підробляють дані про свої маршрути, щоб приховати візити до Росії, – берегова охорона Фінляндії

Берегова охорона Фінляндії заявила, що з квітня фіксує постійні перешкоди супутниковим навігаційним сигналам у Балтійському морі, а останніми тижнями спостерігала, як танкери підробляли дані про своє місцезнаходження, щоб приховати візити до Росії.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне заявив, що Фінляндія вважає, що Росія стоїть за порушеннями, виявленими у Фінляндії та регіоні Балтійського моря в сигналах Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) і Глобальної системи позиціонування (GPS), які використовуються в навігації.

Берегова охорона Фінляндії повідомила, що перешкоди GNSS, які вона виявляє все частіше з квітня у Фінській затоці, призвели до того, що кораблі губляться в морі або збиваються з курсу. Владі Фінляндії довелося попередити кораблі, щоб вони не наближалися до островів або мілководдя.

Порушення також спричинили збої в системах автоматичної ідентифікації (AIS), які забезпечують електронну навігацію.

"Останніми тижнями ми також помітили, що пристрої (AIS) були навмисно вимкнуті, і, таким чином, інформація про місцезнаходження була підроблена в системах онлайн-локації так, що для судна відображається неправильне місцезнаходження", – заявив командир Берегової охорони Пекка Нііттіла.

Раніше Росія заперечувала втручання в роботу зв'язку та супутникових мереж.

За словами Ніттіла, підробка місцезнаходження – це нове явище, яке Берегова охорона виявляла вже близько 10 разів, коли різні танкери відвідували російські порти навколо Санкт-Петербурга.

"За нашою оцінкою, це пов'язано з ухиленням від санкцій або їх наслідків", – сказав він.

Західні країни встановили обмеження ціни на російську морську нафту, щоб зменшити дохід Росії від продажу нафти після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Якщо країна, яка купує російську нафту, не хоче бачити, що нафта була придбана в Росії, продавець або судно можуть використати підробку, щоб створити враження, що судно не відвідувало Росію", – пояснив Нііттіла.

Берегова охорона Фінляндії заявила, що вважає, що Росія глушить сигнали, щоб захистити свої нафтові порти, розташовані в східній частині Фінської затоки, від українських авіаударів або безпілотників.

Нііттіла сказав, що влада Фінляндії стежить за зростаючою армадою застарілих танкерів Росії, які часто називають "тіньовим флотом", побоюючись, що їхній поганий стан може призвести до розливу нафти, який спустошить тендітну екосистему Балтійського моря.

За його словами, відсутність навігаційних сигналів і неідентифіковані нафтові танкери, що пливуть мілководними і відносно вузькими шляхами Балтійського моря, становлять загрозу морській безпеці та навколишньому середовищу.

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стсло відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

