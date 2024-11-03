Польський залізничний перевізник SKPL у грудні хоче запустити пасажирський маршрут із Варшави до Ковеля

Польський приватний залізничний перевізник SKPL Cargo збирається в грудні цього року запустити пасажирське сполучення між Варшавою та Ковелем у Волинській області.

Про це пише Rynek Kolejowy, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Управління залізничного транспорту Польщі отримало заявку від SKPL на запуск комерційного пасажирського сполучення за маршрутом Варшава-Схід – Дорогуськ (кордон) – Варшава-Схід. Це частина маршруту з Варшави до Ковеля, де оператор хоче здійснювати пасажирські перевезення.

Зазначається, що на 70-кілометровій ділянці від кордону з Польщею до Ковеля "Укрзалізниця" завершила реконструкцію шляхів "європейської" ширини 1435 мм.

18 жовтня було виконано всі вимоги законодавства, необхідні для оприлюднення неконфіденційної інформації щодо запуску маршруту.

Польський перевізник заявив про готовність надавати послугу протягом п'яти років – з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Поїзди будуть їздити в Ковель раз на день. Поїзд має вирушати з Варшави о 15:05 і прибувати до Дорогуська через Люблін та Хелм о 18:30, а потім продовжувати шлях до Ковеля.

У зворотний бік поїзд має вирушати зі станції Дорогуськ о 2:45 ночі та прибувати до Варшави о 6:15 ранку. Зупинки заплановані на станціях Пілява, Демблін, Пулави, Люблін-Головний, Свідник-Місто та Хелм.

Деталі про українську частину таких рейсів наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що ппсажирські поїзди з Ужгорода вже з наступного року зможуть курсувати по колії євростандарту в Братиславу, Прагу, Відень Дрезден та Бухарест, а загалом прокладання євроколії на дільниці Чоп-Ужгород планують закінчити на початку третього кварталу 2025 року.

У липні цього року "Укрзалізниця" та Польська державна залізниця домовилися розвивати залізничне сполучення між країнами.

Наприкінці червня українська компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Зокрема, відповідну ліцензію отримали в Польщі.