"Земельний банк" на нових аукціонах із суборенди сільгоспземель залучив понад 4 мільйони. Ціна за ділянку зросла в понад 10 разів

Держпідприємство "Земельний банк" провело дев'ять аукціонів із суборенди державних земель сільгосппризначення у Кіровоградській та Житомирській областях загальною площею 177,4 га.

Про це йдеться в повідомленні "Земельного банку".

За результатами торгів сума стартової ціни – 339 тис. грн – зросла у 10,4 раза та склала 3,5 млн грн.

Загалом було отримано 47 пропозицій від аграрних підприємств та фермерських господарств, і в результаті середня вартість гектара зафіксувалася на рівні 19 847 грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка в 64 тис. грн підвищилась у 10,6 раза – до 680 тис. грн.

Таким чином у результаті цих торгів середня вартість гектара землі в Житомирській області склала 18,2 тис. грн.

Середня вартість суборенди ділянок у Кіровоградській області, за які змагалися учасники, склала 32 431 грн за гектар.

Економічний ефект від проведених торгів "Земельного банку" може становити понад 4,2 млн грн з ПДВ.

Як повідомлялося, 30 жовтня на торги з суборенди державних сільськогосподарських земель виставили найбільшу ділянку "Земельного банку", розташовану в Кіровоградській області, площею 3968,9 га.

7 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулия 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.