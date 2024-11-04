У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків
Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.
Таку думку висловив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Тревор Лессард в інтерв’ю Інтертфакс-Україна.
"Податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік...Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики", – зазначив він.
За його словами, банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.
"Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову", – додав Лессард.
Він зазначив, що йдеться про стабільно високу потребу України у внутрішніх доходах протягом багатьох років. І з урахуванням подолання політичних труднощів, пов'язаних із підтримкою у Верховній Раді ініціатив щодо підвищення податків, "найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе вам дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах".
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.
Проголосована редакція законопроєкту серед іншого передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, як це вже було у минулому році. Проти підвищення податку для банків виступали Мінфін та НБУ.
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Хотя....Зеленые мародеры все равно всю"живность" на мясо пустят.