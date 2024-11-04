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Новини
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Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів

міноборони

Міністерство оборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що майже 2.5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м – використовували для отримання прибутку.

Водночас Господарський суд Києва визнав їх приватизацію незаконною. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки скасовано у взаємодії з Держгеокадастром.

Тепер вони використовуватимуться в інтересах оборони.

Як повідомлялося, АРМА заявило про продаж 494 земельних ділянок, а також верхньої та нижньої долянок гірськолижного витягу на Закарпатті. Загальна вартість землі становить понад мільярд гривень. 

Автор: 

земля (872) Київ (4733) Міноборони (988)


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Хто знає про що іде мова?
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04.11.2024 12:45 Відповісти
какой жирный кэш ушёл от умеро-зеленско-ермака
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04.11.2024 12:48 Відповісти
Хто конкретно відчує, що йому від цього стало хоч на краплину краще - напишіть.
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04.11.2024 13:08 Відповісти
Питаннячко.
Коли повернуть у Міністерство оборони України землі, які злочинним шляхом за сприяння голови Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк, виведені з користування Міністерства?
На тих землях, площею більше 60 гектарів, побудований її чоловіком, депутатом "за майбутнє" С.Лабазюком завод "Байтон", та сонячна електростанція, що розташована на ОРНИХ ЗЕМЛЯХ, виведених з користування?!!
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04.11.2024 15:11 Відповісти

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