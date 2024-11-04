Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів
Міністерство оборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що майже 2.5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м – використовували для отримання прибутку.
Водночас Господарський суд Києва визнав їх приватизацію незаконною. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки скасовано у взаємодії з Держгеокадастром.
Тепер вони використовуватимуться в інтересах оборони.
Як повідомлялося, АРМА заявило про продаж 494 земельних ділянок, а також верхньої та нижньої долянок гірськолижного витягу на Закарпатті. Загальна вартість землі становить понад мільярд гривень.
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