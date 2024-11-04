Експорт дизпалива з Росії впав у жовтні до мінімуму за останні 13 місяців

Експорт дизпалива з Росії у жовтні цього року на тлі скорочення виробництва через сезонні й позапланові ремонти НПЗ знизилися до мінімального з вересня 2023 року рівня 2,6 млн тонн.

Про це свідчать дані LSEG і джерел, передає enkorr.

Потужності первинного перероблення, які простоюють, досягли свого піку у вересні – 4,5 млн тонн, що призвело до скорочення виробництва нафтопродуктів і відвантажень палива для експорту через російські порти.

Фактичний простій первинних потужностей за підсумками жовтня становив 4,6 млн тонн.

Експортні постачання дизпалива з портів Росії в напрямку Туреччини минулого місяця зросли на 15% до вересня – до 1,27 млн тонн.

Морські відвантаження дизпального з Росії в Бразилію за жовтень знизилися майже вдвічі до попереднього місяця – до 0,4 млн тонн на тлі зниження попиту через великі обсяги постачань у попередні місяці.

Зазначається, що після введення країнами Європейського Союзу ембарго на імпорт нафтопродуктів із Росії Бразилія та Туреччина стали основними покупцями російського дизпального.

У жовтні Росія збільшила експортні постачання дизпального зі своїх портів у напрямку країн Африки на 23%, до 0,57 млн тонн. Основними покупцями палива виступили Сенегал, Єгипет, Лівія, Гана й Туніс.

Близько 220 тис. тонн дизпального відвантажено з портів Росії минулого місяця в напрямку рейдових перевалок (ship-to-ship, STS) поблизу італійського порту "Аугуста" й островів Греції.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

У травні травня Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".