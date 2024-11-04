Україна за пів року експортувала в ЄС меду на $70 мільйонів

Україна торік експортувала 55,4 тис. тонн меду на суму $121,4 млн, зокрема до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму $94,9 млн.

Про це заявила заступниця директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Олена Дадус.

Вона додала, що в першому півріччі поточного року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю $70,7 млн.

"Ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку", – зауважила Дадус.

Вона додала, що, згідно з даними Реєстру експортних потужностей, поставками за кордон меду займаються близько 72 українських підприємств.

Основні країни експорту меду в 2023 році – це країни Європейського Союзу (Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Румунія, Італія, Угорщина, Греція) та США.

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У межах Асоціації України з Євросоюзом діють квоти для експортерів меду, що дозволяє якісним виробникам виходити на міжнародний ринок. Основні вимоги включають дотримання стандартів безпеки продукції, контроль за залишковими речовинами і пестицидами, обов'язкове маркування, а також відповідність українському та європейському законодавству.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Євросоюз відновив дію мит на український мед, оскільки обсяги його імпорту українського меду до ЄС перевищили ліміт, передбачений рішення про продовження торговельних пільг для Києва.