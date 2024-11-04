Прокуратура Німеччини закрила одну із справ проти російського мільярдера Усманова. Він заплатить за це 4 мільйони євро

Російський мільярдер Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, погодився сплатити 4 мільйони євро, щоб закрити справу про відмивання грошей у Німеччині.

Про це повідомили у прокуратурі Франкфурта-на-Майні, передає Liga.net із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Розслідування у справі завершене 11 жовтня 2024 року за згодою обвинуваченого в обмін на сплату грошового збору, уточнює Deutsche Welle. Зокрема, 1,5 млн євро Усманов має перерахувати кільком некомерційним організаціям, ще 2,5 млн євро він має сплатити до держбюджету Німеччини.

"Щойно цю умову буде виконано, розслідування буде остаточно припинено", – повідомили у прокуратурі.

Ухвалюючи таке рішення, прокуратура врахувала, що дії, у яких звинувачували Усманова, відбулися давно і не завдали фінансової шкоди ФРН, федеральній землі Гессен або будь-якій фізичній чи юридичній особі в Німеччині.

Рішення припинити розслідування ухвалили відповідно до параграфу 153а кримінально-процесуального кодексу Німеччини, який дозволяє прокуратурі утриматися від переслідування, "якщо вина злочинця розцінюється як незначна і в судовому переслідуванні відсутня суспільний інтерес".

Водночас сплата штрафу Усмановим не означає визнання ним винуватості й не тягне за собою засудження.

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Проти Усманова в Німеччині розслідують ще дві справи: про ухилення від сплати податків на "трицифрову" суму у мільйонах євро і недекларування активів у Німеччині. Він відкидає ці підозри.

Як повідомлялося, російський металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов потрапив під санкції ЄС у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відміну від більшості російських олігархів, він ініціював цілу низку судових процесів у ЄС, оскаржуючи запроваджені щодо нього санкції та інші звинувачення.

Після запровадження санкцій у різних країнах ЄС було арештовано численне майно Усманова. Найціннішою у цьому переліку була суперяхта Dilbar вартістю близько $600 млн.