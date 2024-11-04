В Україні зросли ціни на землю для фізосіб після відкриття ринку для компаній. У чому причина?

В Україні зросли ціни на землю для фізичних осіб після відкриття ринку сільськогосподарських земель для компаній.

Про це йдеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр), передає LIGA.net.

Втім, дослідники наголошують, що йдеться про кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок.

"Ми не можемо встановити причинно-наслідковий зв'язок між відкриттям ринку землі для юридичних осіб та зміною цін на ринку, але після відкриття ринку земель для юридичних осіб ціни на транзакції за участю фізичних осіб зросли на 9-10%", – сказано в аналітичному огляді земельного ринку України.

У звіті зазначається, що юридичні особи в середньому сплачують на 47% більше за сільськогосподарську землю порівняно з фізичними особами.

Однак дослідники припускають, що чимало угод фізосіб проходять за мінімальними цінами, що дорівнюють нормативній грошовій оцінці. Відтак, якщо врахувати лише "ринкові" угоди (коли ціна перевищує нормативно-грошову оцінку щонайменше на 2%), різниця становить 17%.

Дослідження також виявило два фактори, які впливають на ціну землі:

збільшення нормативної грошової оцінки на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,52%;

зростання вартості оренди на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,21%.

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

У липні стало відомо, що за три роки після відкриття земельного ринку ринку в Україні продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Загалом було укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 гектар.