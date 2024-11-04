БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ринок землі
3 335 4

В Україні зросли ціни на землю для фізосіб після відкриття ринку для компаній. У чому причина?

В Україні зросли ціни на землю для фізосіб після відкриття ринку для компаній

В Україні зросли ціни на землю для фізичних осіб після відкриття ринку сільськогосподарських земель для компаній.

Про це йдеться в дослідженні Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр), передає LIGA.net.

Втім, дослідники наголошують, що йдеться про кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок.

"Ми не можемо встановити причинно-наслідковий зв'язок між відкриттям ринку землі для юридичних осіб та зміною цін на ринку, але після відкриття ринку земель для юридичних осіб ціни на транзакції за участю фізичних осіб зросли на 9-10%", – сказано в аналітичному огляді земельного ринку України.

У звіті зазначається, що юридичні особи в середньому сплачують на 47% більше за сільськогосподарську землю порівняно з фізичними особами.

Однак дослідники припускають, що чимало угод фізосіб проходять за мінімальними цінами, що дорівнюють нормативній грошовій оцінці. Відтак, якщо врахувати лише "ринкові" угоди (коли ціна перевищує нормативно-грошову оцінку щонайменше на 2%), різниця становить 17%.

Дослідження також виявило два фактори, які впливають на ціну землі:

  • збільшення нормативної грошової оцінки на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,52%;
  • зростання вартості оренди на 1% призводить до зростання вартості землі на 0,21%.

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

У липні стало відомо, що за три роки після відкриття земельного ринку ринку в Україні продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Загалом було укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 гектар.

Автор: 

земля (872) дослідження (390) ціни (3584)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 2021 році раї купляли по 2000 баксів за гектар. Знайомий фермер купував.
показати весь коментар
04.11.2024 21:32 Відповісти
хтось не бажає, щоб власник своєї землі був заможним,..

тому ці заборони продажу іноземцям.. та інші обмеження.

поки що за безцінь ці землі зкупляють «свої» олігархи с трійними іноземними громадянствами..

з ціллю подальшого перепродажу та наживи..
але це «другоє»..
показати весь коментар
04.11.2024 21:59 Відповісти
Так. Сам закон так і зроблений. Реферндум про продаж землі не було проведено. Зелена бригада і папередники різних партій і мастей завжди лякали що іноземцям землю продавати не будуть. Чому? Іноземці загрузять цю землю у літак і вкрадуть? Ні.Просто велика кількість наших бариг які лобіювали цей закон, знала що іноземці це конкуренція. Це можливо кращі технології і зарплати робітникам. А головне вони розуміли, що можуть без конкуренції за копійки скупити землю, а потім перепродати цю землю втридорога іноземцям, і гроші свої відмити. Також pекомендую українцям готуватись до того що вони як в деяких Західних країнах, коли захочуть погуляти з своїм собакою, чи проїхати через поле до річки порибалити, зробити цього не зможуть. Сам закон з паями був зроблений точно як з приватизаційними сертифікатами. Паравда ніхто до Зеленського не наважувався землю продати, так як боялися реакції людей на виборах. Проти цього була більшість населення. А Зеленський зміг, народ змовчав, а тепер війна. Після війни навіть не зрозуміють, чому тепер на річку не можна проїхати. Закону на зразок "Allemansrätten" в нас не буде.
показати весь коментар
04.11.2024 23:00 Відповісти
Кунфу панського бога сильніше за кунфу бога людей.
показати весь коментар
04.11.2024 23:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 