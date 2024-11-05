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Новини Війна
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Росія пропонує Північній Кореї до 700 тисяч тонн рису за участь у війні проти України, – ЗМІ

Росія пропонує КНДР до 700 тисяч тонн рису за участь у війні проти України

КНДР може отримати від Росії до 700 тис. тонн рису за участь у війні проти України.

Про це виданню The Korea Herald сказав колишній посол Південної Кореї у Росії та член палати представників Ві Сон Лак, передає LIGA.net.

За словами Ві, угода Росії та Північної Кореї "зовсім непогана", оскільки вкладом Північної Кореї у військові дії Росії "значною мірою" вирішуються фінансова та продовольча кризи КНДР.

Північна Корея щороку виробляє близько 4 млн тонн зернових – рису, ячменю та пшениці. Однак, за словами Ві, більша частина виробництва країни – це картопля, а рису виробляється менше третини всього обсягу. Ці обсяги на 1 млн тонн менші, ніж потрібно, щоб покрити потреби країни.

"Якщо Росія пропонує від 600 тис. до 700 тис. тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що Північній Кореї знадобиться для задоволення річного попиту", – заявив Ві.

На його думку, частину нестачі продовольства в нинішніх відносинах із Росією КНДР може "ймовірно, компенсувати торгівлею зброєю".

Національна розвідувальна служба Південної Кореї минулого тижня повідомляла, що кожен солдат КНДР, спрямований до Росії, отримуватиме зарплату в розмірі $2 тис. Імовірно, в Росію хочуть відправити щонайменше 10 тис. солдатів, а річний дохід у такому разі перевищить $200 млн.

Окрім солдатів, у Росії зараз перебувають приблизно 4 тис. робітників із КНДР. Їхня зарплата становить у середньому близько $800 на місяць.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла поставити Росії зброї на суму до $5,5 млрд. При цьому, навіть за найскромнішими оцінками, вартість поставок перевищує $1,7 млрд.

Як зауважували аналітики, доходи Північної Кореї можуть зрости ще на сотні мільйонів доларів, якщо повідомлення про направлення північнокорейських військ в Україну підтвердяться. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 4 листопада заявив, що кількість військових КНДР у Курській області вже зросла до 11 тис.

Автор: 

КНДР (120) росія (14573) продовольство (164) зернові (1161)


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Топ коментарі
+6
Рис в обмін на м'ясо!
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05.11.2024 09:23 Відповісти
+3
Ви дуже наївні, коли вважаєте, що лідер корейців переймається голодом. Він же боров ! Й у нього все ніщяк. Але бомби немає, щоб триматись у владі довічно.
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05.11.2024 09:43 Відповісти
+2
Крім рису є безліч бродячих собак.
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05.11.2024 09:20 Відповісти
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Рис чи ядерну бомбу ? Копаємо глибше !
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05.11.2024 09:18 Відповісти
300 кг рису на кожного жителя КНДР. Голоду не буде. Може й підростуть.
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05.11.2024 09:30 Відповісти
Ви дуже наївні, коли вважаєте, що лідер корейців переймається голодом. Він же боров ! Й у нього все ніщяк. Але бомби немає, щоб триматись у владі довічно.
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05.11.2024 09:43 Відповісти
Щоб його вдавило!
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05.11.2024 09:45 Відповісти
кацапи вирощують всього 1200 тис. тон рису - а значить, коли більше половини віддадуть, рис в кацапії тепер стане дефіцитом
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05.11.2024 10:12 Відповісти
Навіщо поголів'ю рис,коли є репа?!
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05.11.2024 10:23 Відповісти
Вони у інших покидьків в Азії куплять.
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05.11.2024 10:37 Відповісти
І це у 21 столітті. Дикуни
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05.11.2024 12:27 Відповісти
Крім рису є безліч бродячих собак.
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05.11.2024 09:20 Відповісти
Отут ще велике питання - хто кого буде їсти...
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05.11.2024 10:31 Відповісти
Каких собак? Там уже бородячих мух наверное нет
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05.11.2024 15:00 Відповісти
Рис в обмін на м'ясо!
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05.11.2024 09:23 Відповісти
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05.11.2024 10:55 Відповісти
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05.11.2024 09:32 Відповісти
Акно в Європу...а реально Антиєвропа.
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05.11.2024 10:31 Відповісти
А ще можна запропонувати скляні намиста та дзеркальця.
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05.11.2024 09:45 Відповісти
****, анекдот про миска риса воплотился в реальносте.
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05.11.2024 09:46 Відповісти
Когда я говорил что нужно сжигать рашистам поля с зерновыми и топить баржи то на меня шикали мол низзя. Ну теперь придется ложить кучу наших солдат чтобы воевать с корейцами и другими бабуинами которых рашисты за ето же зерно покупают.
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05.11.2024 09:52 Відповісти
Не знаю как сейчас но раньше рис выращивали в окупированном крыму. Получается рашисты нанимают наемников и террористов за счет украденных у нас ресурсов. Нужно с етим что то делать иначе сами понимаете что будет...
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05.11.2024 09:56 Відповісти
"АЛЕКС"! Рис у Криму вирощували до 2014-го... Бо для цього потрібно багато води... Потім рисоводна галузь у Криму благополучно "здохла"... Зараз вся Кубань зі Ставропіллям вкрита рисовими чеками...
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05.11.2024 10:06 Відповісти
Так хай Україна запропонує, 2 млн тонн кукурудзи, хоть ставки піднімемо))
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05.11.2024 10:07 Відповісти
це, до речі, варіант. північні корейці з кукурудзи женуть самогон, тому попит буде високий.
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05.11.2024 10:14 Відповісти
😂😂😂😂
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05.11.2024 10:25 Відповісти
Давайте тоже купим пару тысяч негров у диктаторских режимов Африки. В награду им подарим земли територии расеюшки!!!
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05.11.2024 10:35 Відповісти
Мені цікаво руськіє понімають шо в них в розніці рис або стане дорожчим, або взагалі счезне, а в фермерів які вирощували рис вигрибуть його і скажуть спасіба, натє грамоту, дєнег нєт но ви дєржітєсь?
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05.11.2024 11:20 Відповісти
то шо ж ви так за русскіх переймаєтеся. Все одно корейці обходяться дещевше ніж, навіть, буряти
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05.11.2024 11:27 Відповісти
Офігєть. Так он як можна собі купляти м'ясо і зброю для війни, а не виплачувати роками і отримувати крихти? А в нас цих тон рису у свій час не знайшлося, щоб пончика підкупити? Хай би тихенько підкинув мільйон другий корейців та набоїв.
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05.11.2024 11:43 Відповісти
*випрашувати, тупий телефон
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05.11.2024 11:44 Відповісти
і собачатину
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05.11.2024 12:12 Відповісти
Навколо одні агенти !
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05.11.2024 17:32 Відповісти

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