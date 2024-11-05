Росія пропонує Північній Кореї до 700 тисяч тонн рису за участь у війні проти України, – ЗМІ

КНДР може отримати від Росії до 700 тис. тонн рису за участь у війні проти України.

Про це виданню The Korea Herald сказав колишній посол Південної Кореї у Росії та член палати представників Ві Сон Лак, передає LIGA.net.

За словами Ві, угода Росії та Північної Кореї "зовсім непогана", оскільки вкладом Північної Кореї у військові дії Росії "значною мірою" вирішуються фінансова та продовольча кризи КНДР.

Північна Корея щороку виробляє близько 4 млн тонн зернових – рису, ячменю та пшениці. Однак, за словами Ві, більша частина виробництва країни – це картопля, а рису виробляється менше третини всього обсягу. Ці обсяги на 1 млн тонн менші, ніж потрібно, щоб покрити потреби країни.

"Якщо Росія пропонує від 600 тис. до 700 тис. тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що Північній Кореї знадобиться для задоволення річного попиту", – заявив Ві.

На його думку, частину нестачі продовольства в нинішніх відносинах із Росією КНДР може "ймовірно, компенсувати торгівлею зброєю".

Національна розвідувальна служба Південної Кореї минулого тижня повідомляла, що кожен солдат КНДР, спрямований до Росії, отримуватиме зарплату в розмірі $2 тис. Імовірно, в Росію хочуть відправити щонайменше 10 тис. солдатів, а річний дохід у такому разі перевищить $200 млн.

Окрім солдатів, у Росії зараз перебувають приблизно 4 тис. робітників із КНДР. Їхня зарплата становить у середньому близько $800 на місяць.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла поставити Росії зброї на суму до $5,5 млрд. При цьому, навіть за найскромнішими оцінками, вартість поставок перевищує $1,7 млрд.

Як зауважували аналітики, доходи Північної Кореї можуть зрости ще на сотні мільйонів доларів, якщо повідомлення про направлення північнокорейських військ в Україну підтвердяться. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 4 листопада заявив, що кількість військових КНДР у Курській області вже зросла до 11 тис.