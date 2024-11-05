Росія вдарила по інфраструктурному об’єкту у Запоріжжі. Є загиблі та поранені (оновлено)

Російська армія завдала удар по Запоріжжю, є влучання по обʼєкту інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Шість людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя" – зазначив він.

Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Масштаби руйнувань з’ясовуються, уточнив Федоров.

Згодом він додав, що кількість поранених внаслідок удару зросла до 16 осіб.

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Як повідомлялося, у жовтні російські військові вдарили по поштовому відділенню у селищі Олексієво-Дружківці, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей.