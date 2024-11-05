Шмигаль доручив зберегти субсидії для родин, що встановили енергетичне обладнання на 150 тисяч

Кабінет Міністрів доручив розробити проєкт рішення, яке дозволить зберегти субсидію на опалювальний сезон для тих родин, які встановили енергетичне обладнання вартістю до 150 тисяч гривень.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію", – написав Шмигаль.

Він доручив Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення.

"У його основі буде проста та зрозуміла норма – якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що Мінсоцполітики також має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

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Як повідомлялося, Пенсійний фонд вже перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).