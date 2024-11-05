Компанії Вадима Єрмолаєва за час повномасштабної війни сплатили до бюджету майже 8 мільярдів гривень. ФОТО

Бізнес Вадима Єрмолаєва відіграє значну роль у життєдіяльності та розвитку міста Дніпро.

Про це заявив адвокат Геннадій Сільванович, передають Українські Новини.

"У Дніпрі у Вадима Єрмолаєва сконцентровано значну кількість активів та бізнес-проєктів, проєктів із будівництва житлової та громадської забудови, об'єктів інфраструктури, підприємств різних сфер виробництва, об'єктів благоустрою тощо. Завдяки його діяльності з'явились та наразі будуються такі об'єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма", бізнес-центр "Перехрестя", а також Катеринославський бульвар та бульвар Південний у тому вигляді, у якому вони зараз відповідають умовам сьогодення та зручності для суспільства", – зауважив Сільванович.

За його словами, за останні десятиліття завдяки Єрмолаєву центральна частина Дніпра за своєю архітектурою перетворилась на сучасне європейське місто.







Сільванович зазначив, що всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв був власником, кінцевим бенефіціаром, або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, незважаючи на спричинену війною ситуацію в Україні, сумарно протягом 2022-2024 років сплатили в державний та інші бюджети України 7 899 515 987 гривень, а саме:

за 2022 рік – 3 077 925 988 грн;

за 2023 рік – 3 294 284 099 грн;

за січень-травень 2024 року – 1 527 305 900 грн.

"При цьому станом на червень 2024 року загалом всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв Вадим був власником, кінцевим бенефіціаром, або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, забезпечують робочими місцями 8 587 громадян, які оформлені та працюють з дотриманням норм чинного законодавства України, мають соціальні, трудові та інші гарантії, а також гідну заробітну плату",– повідомив Сільванович.

Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року понад 400 працівників, із вказаної вище загальної кількості, долучились до Збройних Сил України.

"За ними було забезпечено не тільки збереження їхніх робочих місць, а й постійно здійснюються заходи з додаткового фінансування та забезпечення всім необхідним, підтримки сімей і близьких осіб вказаних працівників тощо", – деталізував він.