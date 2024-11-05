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Новини
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Компанії Вадима Єрмолаєва за час повномасштабної війни сплатили до бюджету майже 8 мільярдів гривень. ФОТО

Компанії Єрмолаєва за час великої війни сплатили до бюджету майже 8 мільярдів гривень

Бізнес Вадима Єрмолаєва відіграє значну роль у життєдіяльності та розвитку міста Дніпро.

Про це заявив адвокат Геннадій Сільванович, передають Українські Новини.

"У Дніпрі у Вадима Єрмолаєва сконцентровано значну кількість активів та бізнес-проєктів, проєктів із будівництва житлової та громадської забудови, об'єктів інфраструктури, підприємств різних сфер виробництва, об'єктів благоустрою тощо. Завдяки його діяльності з'явились та наразі будуються такі об'єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма", бізнес-центр "Перехрестя", а також Катеринославський бульвар та бульвар Південний у тому вигляді, у якому вони зараз відповідають умовам сьогодення та зручності для суспільства", – зауважив Сільванович.

За його словами, за останні десятиліття завдяки Єрмолаєву центральна частина Дніпра за своєю архітектурою перетворилась на сучасне європейське місто.

Бізнес Єрмолаєва в Дніпрі
Бізнес Єрмолаєва в Дніпрі
Бізнес Єрмолаєва в Дніпрі

Сільванович зазначив, що всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв був власником, кінцевим бенефіціаром, або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, незважаючи на спричинену війною ситуацію в Україні, сумарно протягом 2022-2024 років сплатили в державний та інші бюджети України 7 899 515 987 гривень, а саме:

  • за 2022 рік – 3 077 925 988 грн;
  • за 2023 рік – 3 294 284 099 грн;
  • за січень-травень 2024 року – 1 527 305 900 грн.

"При цьому станом на червень 2024 року загалом всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв Вадим був власником, кінцевим бенефіціаром, або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, забезпечують робочими місцями 8 587 громадян, які оформлені та працюють з дотриманням норм чинного законодавства України, мають соціальні, трудові та інші гарантії, а також гідну заробітну плату",– повідомив Сільванович.

Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року понад 400 працівників, із вказаної вище загальної кількості, долучились до Збройних Сил України.

"За ними було забезпечено не тільки збереження їхніх робочих місць, а й постійно здійснюються заходи з додаткового фінансування та забезпечення всім необхідним, підтримки сімей і близьких осіб вказаних працівників тощо", – деталізував він.

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Катеринославський бульвар. Дуже символічно. ******.
Ще назвіть московським.
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05.11.2024 16:44 Відповісти
а от у Ріната Леонідича ветерани працевлаштовані і то куйня шо він всю країну обкрадає
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05.11.2024 16:45 Відповісти
В крутеликів схема: накрав, подачку віддав, і тепер нікому нічого не винні, та їх усі мають цілувати в гузно
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05.11.2024 17:03 Відповісти
Пірамід натикав. Будівля, схожа на розрушену Вавілонську вежу.
Масонщина аж пре. Місто золотої мінори.
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05.11.2024 16:45 Відповісти
заказний матеріал від Бутусова, який дуже залежний від групи приват та взагалі іудеїв з Дніпра, не забуваємо що саме Бутусов, Корбан, Хомчак та каломойський планували найневдалішу операцію в Ілова
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05.11.2024 17:03 Відповісти
Радіємо за наших рідних панів!
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05.11.2024 17:05 Відповісти
Так він же ж під санкціями. Неймовірно бескорисна людина.
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05.11.2024 18:48 Відповісти

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