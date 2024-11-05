Програма субсидій на оренду житла для переселенців запрацює з середини січня. Хто зможе отримати?

Для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 5 листопада.

"Для переселенців з середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців, і один із ключових її елементів – це субсидії. Так, 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги.

"Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби", – розповів прем'єр.

Окрім того, близько 500 тис. домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тис. грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

До того ж для військових було спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів доручив розробити проєкт рішення, яке дозволить зберегти субсидію на опалювальний сезон для тих родин, які встановили енергетичне обладнання вартістю до 150 тис. грн.

До того стало відомо, що Пенсійний фонд уже перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів).

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.

За даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 млн людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 млн із них.