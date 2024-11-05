Завезли 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ: БЕБ викрило групу зловмисників на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок, що дозволило їм ухилитись від сплати митних платежів та податків на загальну суму понад 15 мільйонів гривень.

За даними слідства, фігуранти справи завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, лише від початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу", – зазначається у повідомленні.

Щоб підтвердити злочинну схему в ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 3 контрольні закупівлі автомобілів у зловмисників.

У межах розслідування справи правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку.

"Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, у серпні детективи (БЕБ) у Львівській області викрили ще одну групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, ця група у 2022-2023 роках таким чином завезла 46 транспортних засобів.