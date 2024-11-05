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Новини Тіньова економіка
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Завезли 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ: БЕБ викрило групу зловмисників на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

БЕБ викрило зловмисників, які завезли понад 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок, що дозволило їм ухилитись від сплати митних платежів та податків на загальну суму понад 15 мільйонів гривень.

За даними слідства, фігуранти справи завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, лише від початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу", – зазначається у повідомленні.

БЕБ викрило зловмисників, які завезли понад 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ

Щоб підтвердити злочинну схему в ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 3 контрольні закупівлі автомобілів у зловмисників.

БЕБ викрило зловмисників, які завезли понад 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ

У межах розслідування справи правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку.

БЕБ викрило зловмисників, які завезли понад 500 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ

"Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, у серпні детективи (БЕБ) у Львівській області викрили ще одну групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, ця група у 2022-2023 роках таким чином завезла 46 транспортних засобів.

Автор: 

авто (4196) гуманітарна допомога (210) Бюро економічної безпеки (450) Львівська область (289)


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Топ коментарі
+2
От же ж, блін, патріоти.
Нещодавно довелося бути у Львові. Вже від'їжджали на вокзал, сіли у маршрутку біля цирку. Водій 50 гривень взяв, квитків не дав, але на церкву Ольги та Єлизавети перехрестився. Отакі вони - віруючі і патріоти.
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05.11.2024 18:20 Відповісти
+2
Тобі ж не квиток був потрібен, троль, тобі слово замарати, не прикидуйся ідіотом
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05.11.2024 19:33 Відповісти
+1
А де квитки видають?
До чого тут " патріоти"?
Тобі само слово замарати потрібно, чи податків багацько платиш?
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05.11.2024 19:01 Відповісти
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Таких авто повно стоїть на Глибочицькій та Турівский в Києві
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05.11.2024 18:13 Відповісти
От же ж, блін, патріоти.
Нещодавно довелося бути у Львові. Вже від'їжджали на вокзал, сіли у маршрутку біля цирку. Водій 50 гривень взяв, квитків не дав, але на церкву Ольги та Єлизавети перехрестився. Отакі вони - віруючі і патріоти.
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05.11.2024 18:20 Відповісти
тоді Вам мабуть не варто більше відвідувати ,раз не подобається.???
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05.11.2024 18:33 Відповісти
А де квитки видають?
До чого тут " патріоти"?
Тобі само слово замарати потрібно, чи податків багацько платиш?
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05.11.2024 19:01 Відповісти
Любчику, у Львові водій зобов'язаний квиток видати, якщо проїзд не валідується карткою. Він тому і коштує дорожче. А цей святоша виходить у міста (чи підприємства, що обслуговує маршрут) вкрав. А податки плачу всі що належить.
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05.11.2024 19:19 Відповісти
Якшо бус муніципальний то і в Миколаїві квітки видають. А якшо приватний то ніхто ніяких квітків ніде не видає.
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05.11.2024 19:26 Відповісти
взагалі то повинен
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05.11.2024 21:50 Відповісти
Тобі ж не квиток був потрібен, троль, тобі слово замарати, не прикидуйся ідіотом
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05.11.2024 19:33 Відповісти
Та не Може бути! Львовяни самі патріотичні патріоти з патріотів в Україні...то мабуть їх підставили кацапи!....
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06.11.2024 00:25 Відповісти
Для чого ці тупі штампи? У Львові якісь інші українці живуть?
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12.11.2024 20:18 Відповісти
Скільки війна з орками, стільки і автівки ввозять під виглядом "ДЛЯ ЗСУ".. Золоте дно для бандюків... порахуйте скільки бабла вже вкрадено і головне скільки людей опісля таких новин відмовилося допомагати ЗСУ, на фоні цього пира піторасів....митників і інших благодєтєлєй у владі..
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06.11.2024 04:48 Відповісти
ТАК МАШИНИ ВСІ КОНФІСКУВАЛИ А ЯКЩО НІ ТО ПОДЕШЕВШАЛИ ЦІНИ НА АВТО В УКРАЇНІ !!!???
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06.11.2024 19:54 Відповісти
То хай згідно того як ввезли і відправлять їх на ЗСУ)
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20.11.2024 18:13 Відповісти
За ті автівки які продали через ОЛХ повернуть кошти військовослужбовцям.
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20.11.2024 18:14 Відповісти

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