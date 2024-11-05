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Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень світла до мобільних операторів

В Україні не будуть застосовувати графіки відключень світла до мобільних операторів

Кабінет Міністрів України вніс технічні об'єкти операторів телекомунікацій до списку таких, до яких не застосовуються графіки відключення світла.

Про це йдеться в постанові уряду №1260 від 1 листопада, передає Укрінформ.

Згідно з документом, графіки обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться до Сил безпеки і Сил оборони, а також до технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Перелік критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, діятиме до 1 червня 2025 року.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?"

Автор: 

мобільний зв’язок (810) електроенергія (4312) відключення світла (608)


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