Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень світла до мобільних операторів

Кабінет Міністрів України вніс технічні об'єкти операторів телекомунікацій до списку таких, до яких не застосовуються графіки відключення світла.

Про це йдеться в постанові уряду №1260 від 1 листопада, передає Укрінформ.

Згідно з документом, графіки обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться до Сил безпеки і Сил оборони, а також до технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Перелік критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, діятиме до 1 червня 2025 року.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?"