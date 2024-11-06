За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за накладеними ТЦК штрафами. Сплатили лише третину

За десять місяців 2024 року в Україну зафіксували 21 336 нових боргів за штрафи через порушення правил військового обліку. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік, коли до Реєстру потрапило 10 542 провадження.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції.

Водночас лише кожне третє провадження цьогоріч було закрито – це означає, що штраф було сплачено. Для порівняння, торік було закрито 72% справ щодо штрафів від ТЦК.

Зазначається, що переважна більшість боргів відкрита на чоловіків – 21 161 проваджень або ж 99%. Утім, більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

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В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Щоб не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Для боржників діє низка обмежень, зокрема на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. При цьому, такі покарання мають ще й репутаційні наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час прийому на роботу.