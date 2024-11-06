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Новини
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За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за накладеними ТЦК штрафами. Сплатили лише третину

ТЦК

За десять місяців 2024 року в Україну зафіксували 21 336 нових боргів за штрафи через порушення правил військового обліку. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік, коли до Реєстру потрапило 10 542 провадження.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Міністерства юстиції.

Водночас лише кожне третє провадження цьогоріч було закрито – це означає, що штраф було сплачено. Для порівняння, торік було закрито 72% справ щодо штрафів від ТЦК.

Зазначається, що переважна більшість боргів відкрита на чоловіків – 21 161 проваджень або ж 99%. Утім, більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

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В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Щоб не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Для боржників діє низка обмежень, зокрема на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. При цьому, такі покарання мають ще й репутаційні наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці під час прийому на роботу.

Автор: 

борг (1884) штраф (1136) ТЦК та СП (45)


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Топ коментарі
+10
Нема чим платити пенсії прокурорам-інвалідам. Одумайтеся, ухилянти.
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06.11.2024 10:27 Відповісти
+8
А тцкунів за порушення коли штрафуватимуть?!!!
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06.11.2024 10:35 Відповісти
+8
Ну як, викрадати на вулиці, везти в тцк, потім полігон тиждень і на фронт, вони десь по дорозі уходять в сзч а потім просити щоб вони повернулись. Це те як робить держава.

Якщо по нормальному, то всіх тецекашнтків на фронт, у приміщеннях тцк відкрити рекрутингові центри бригад, де модна заключити контракт від півроку, з конкретними данними щодо того де і ким людина буде служити і за які гроші.

Але у нас досі думають що якщо палкою людей гнати на фронт, обкладаючи штрафами і кримінальною відповідальністю,казати що підвищувати зп і виплати військовим не будуть, бо вони там не за гроші воюють, красти мільярди і тікати закордон, то люди ********* цю владу і державу та будуть мотивовані щоб йти воювати.
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06.11.2024 13:14 Відповісти
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держава имеет все данные. точка.
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06.11.2024 10:18 Відповісти
"держава имеет". Крапка.
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06.11.2024 11:50 Відповісти
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06.11.2024 10:26 Відповісти
Ще не набридло тягнути кацапську прутню?
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06.11.2024 15:35 Відповісти
Нема чим платити пенсії прокурорам-інвалідам. Одумайтеся, ухилянти.
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06.11.2024 10:27 Відповісти
а тцкашники за год машин по накупали и недвижимость, ну конеш зарплата 50к, а у военных 26к
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06.11.2024 10:30 Відповісти
Цим тридварасам в балаклавах та у формі, схожій на форму ЗСУ, ще й зарплату платять?
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06.11.2024 10:47 Відповісти
Так коли був суд по керівнику Самбірського ртцк, коли його родина раптово стала успішними бізнесменами. То в змі був озвучений дохід в 1.8 млн в рік.
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06.11.2024 11:31 Відповісти
То була "верхівка айбергу". Хіба що $1,8 млн, тоді повірю.
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06.11.2024 11:38 Відповісти
То офіційна його зарплата, а майна родичі несподівано набули багато.
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06.11.2024 12:17 Відповісти
А тцкунів за порушення коли штрафуватимуть?!!!
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06.11.2024 10:35 Відповісти
Все что мы вам должны мы вам прощаем.
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06.11.2024 10:47 Відповісти
Борги? - Забирайте!

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06.11.2024 10:49 Відповісти
І навіть коли жінки медики пішли оновлювати дані, що робили ненажерливі цкуни? Правильно! - штучно створювали черги, затягували, а потім вимагали 300-500 баксів, щоб дати можливість вчасно оновити дані. Львів.
Герої, бляха! Хроніки Львівського котла
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06.11.2024 10:50 Відповісти
Тоже не пойму: зачем во Львове блок посты и комендантска годына? Там что боевые действия идут или польские диверсанты не дремлют?
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06.11.2024 11:50 Відповісти
Не поплюж українську мову своїм свинорилим кепкуванням.
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06.11.2024 12:09 Відповісти
Не паплюж українську мову безграмотністю в стилі "поплюж". Зараз словники доступні, можна в книжковому придбати.
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06.11.2024 17:38 Відповісти
За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи ТЦК. Сплатили лише третину

Решту отримають пісними ********.
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06.11.2024 10:56 Відповісти
З яких пір у нас рік то 6 місяців?
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06.11.2024 11:16 Відповісти
Взагалі не треба ці штрафи платити . Сподіваюсь , що після перемоги Трампа та зникнення ЗЕвлади - ТЦКунів-людоловів будуть ганяти та бити родичі загиблих та скалічених , яких ці людолови відловили на цю ЗЕбійню.
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06.11.2024 11:31 Відповісти
В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов'язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60.

А если порвать свой диплом в клочья и сказать шо я его купила и ничего не шарю в мецине, то не нужно становиться на учот?
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06.11.2024 11:31 Відповісти
Ті хто платив на сесіях, вони нікуди не підуть, в них є достатньо ресурсів для цього. Вони або в чиновники пішли або сіли на хлібне місце куди їх батьки прилаштували.

Це головна біда нашої медицини клановість. Хоча закордоном принцип такий самий, через дуже дороге навчання, але там переважно університети дбають про якість знань.
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06.11.2024 11:36 Відповісти
Да уж нєт - памєрла так памєрла купіла так купіла!
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06.11.2024 11:47 Відповісти
Скоть не подумала, що в людей грошей просто не має. З такими заробітками. Скоть. Ще в Європу хочуть. Я, хочу. З дизель поїзд.
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06.11.2024 11:34 Відповісти
значит лохи, что оплатили добровольно, держава играет в напёрстки. не надо ничего платить
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06.11.2024 12:11 Відповісти
платит тот у кого деньги лишние. Нормальный чел ничего не заплатит.
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06.11.2024 13:30 Відповісти
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06.11.2024 12:14 Відповісти
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06.11.2024 12:50 Відповісти
Шоб вы **** удавились всеми теми штрафами...Страна мечты-страна концлагерь...Доцарювався лидор,пол-страны со штрафами,пол-страны в розыске...Сделали из простых людей "преступников и нарушителей"
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06.11.2024 12:41 Відповісти
Ну а как бороться с мужичками, которые воявать не собираются?
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06.11.2024 12:51 Відповісти
Ну як, викрадати на вулиці, везти в тцк, потім полігон тиждень і на фронт, вони десь по дорозі уходять в сзч а потім просити щоб вони повернулись. Це те як робить держава.

Якщо по нормальному, то всіх тецекашнтків на фронт, у приміщеннях тцк відкрити рекрутингові центри бригад, де модна заключити контракт від півроку, з конкретними данними щодо того де і ким людина буде служити і за які гроші.

Але у нас досі думають що якщо палкою людей гнати на фронт, обкладаючи штрафами і кримінальною відповідальністю,казати що підвищувати зп і виплати військовим не будуть, бо вони там не за гроші воюють, красти мільярди і тікати закордон, то люди ********* цю владу і державу та будуть мотивовані щоб йти воювати.
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06.11.2024 13:14 Відповісти
Платить им бабло нормальное...соцпакет...по ранению,по смерти...Не *********,как делают здесь налево и направо..и тогда-отбоя от желающих не будет,если начнут хотя бы как в параше платить 2К и 20К за подписание контракта.Партнеры дают немеренно бабла,на которые ремонтируют стадионы,клумбы,асфальт и плитку.....А надо бы наоборот...Вместо этого хватают и пистят бесплатных Микол и Назарчиков...
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06.11.2024 13:20 Відповісти
зьо-бидло разом зі своєю опою бариги-єрмака вже не має з чого красти...
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06.11.2024 16:12 Відповісти
Блин. какие проблемы после выписываия повестки давать эти данные в Резерв+ Чтобы я который не всегда живу по месту регистрации не пропустил повестку и не получил штраф? Технически ведб нет никаких проблем это сделать
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06.11.2024 16:51 Відповісти
Жінкам, які ухиляються від військової служби, потрібно надягати кайдани на ноги.
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07.11.2024 08:10 Відповісти

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