Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмової олії в харчових продуктах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема в дитячому харчуванні.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документом передбачено удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування з метою підвищення якості продуктів, що споживаються дітьми.

Крім того, необхідна гармонізація українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами законодавства Європейського Союзу.

У чому потенційна небезпека пальмової олії

Пальмова олія, що широко використовується в харчовій промисловості, має кілька потенційних негативних наслідків для здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів, зокрема пальмової олії, може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вона сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові.

Крім того, у 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) вказало, що під час нагрівання пальмової олії до високих температур утворюються шкідливі речовини, такі як 3-MCPD і гліцидилові ефіри, які мають потенційно канцерогенні властивості.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №5148 Верховна Рада ухвалила в цілому у вересні 2024 року.