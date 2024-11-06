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Новини
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Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмової олії в харчових продуктах

масло,пальмовое

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема в дитячому харчуванні.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документом передбачено удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування з метою підвищення якості продуктів, що споживаються дітьми.

Крім того, необхідна гармонізація українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами законодавства Європейського Союзу.

У чому потенційна небезпека пальмової олії

Пальмова олія, що широко використовується в харчовій промисловості, має кілька потенційних негативних наслідків для здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів, зокрема пальмової олії, може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вона сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові.

Крім того, у 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) вказало, що під час нагрівання пальмової олії до високих температур утворюються шкідливі речовини, такі як 3-MCPD і гліцидилові ефіри, які мають потенційно канцерогенні властивості.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №5148 Верховна Рада ухвалила в цілому у вересні 2024 року.

Автор: 

діти (141) Зеленський Володимир (2538) пальмова олія (12)


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Топ коментарі
+6
Очікуємо на закон про щоденне зростання проценту жирів у маслі...
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06.11.2024 11:44 Відповісти
+5
Татусю ти наш ріднесенький!
(сякається розчулено)
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06.11.2024 11:34 Відповісти
+4
Які обмеження - там іі не повинно бути - вона повинна бути позначена -- хто хоче пальмову - хаи наярує - хто оливкову - ложку в руки - любителям соняшниковоі - теж гарного апетиту
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06.11.2024 11:37 Відповісти
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Татусю ти наш ріднесенький!
(сякається розчулено)
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06.11.2024 11:34 Відповісти
Погано зробив. В принципі, якби підписав закон проти обмеження пальмової олії, то теж погано зробив. Ми тут патріоти, тому ось так.
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06.11.2024 11:35 Відповісти
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06.11.2024 11:40 Відповісти
То дрова, то не дрова, то перевод годинників, то ні..то олія...а що про мобілізацію, що про драконівські податки, що про військовий бюджет...ці питання турбують патріотів, вАлоденька
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06.11.2024 11:59 Відповісти
ВАлоденька і Наталья - разом до перемоги
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06.11.2024 12:06 Відповісти
Які обмеження - там іі не повинно бути - вона повинна бути позначена -- хто хоче пальмову - хаи наярує - хто оливкову - ложку в руки - любителям соняшниковоі - теж гарного апетиту
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06.11.2024 11:37 Відповісти
Очікуємо на закон про щоденне зростання проценту жирів у маслі...
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06.11.2024 11:44 Відповісти
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. (с)
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06.11.2024 11:50 Відповісти
оце даремно..., більшість продуктів просто щезнуть...
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06.11.2024 11:45 Відповісти
Та нічого у нас не зміниться. Просто у когось з "контролюючих органів" з'явиться новий катер та вілла в Іспанії.
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06.11.2024 12:21 Відповісти
***** як актуально!
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06.11.2024 11:45 Відповісти
Це натуральна агонія Зелі.
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06.11.2024 11:46 Відповісти
А обмеження розкрадання бюджету коли будуть?
А в дитячому харчуванні її і близько немає бути! Так само як і ГМО.
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06.11.2024 11:48 Відповісти
ГМО це фігн..ня повна, при теперішньому розвитку АІ, нічим не відрізняється від схрещування.

Ви б більше боялись надмірного використання пестицидів, при вирощуванні рослин, особливо тих які давно в ЄС заборонені.
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06.11.2024 12:27 Відповісти
Які обмеження, потрібна повна заборона!!! А ще кримінальна відповідальність за свідомий обман покупців, наприклад, коли під виглядом вершкового масла впарюють незрозумілий спред.
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06.11.2024 12:07 Відповісти
От це якраз головне, тому що на всіх упаковках пишуть вершки, але ні одне масло при елементарному тесті кипятком не виглядає повністю як масло.

Ну і введуть кримінальну відповідальність, і що це змінить що прокурори інваліди більше майна разом із суддями здобудуть.
Треба щоб дотримувались законодавства щодо штрафів за порушення і підняти ці штрафи. Наприклад технологія таємних покупців з МОЗ, що здорожчає рішення питань.
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06.11.2024 12:24 Відповісти
Штрафами нас не залякаєш! (с)
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06.11.2024 12:31 Відповісти
Угу. Причому потрібна заборона не лише на пальмову олію але й на арганову, бавовняну, одивкову і соняшникову)). Нікому не дамо вмерти від рака!!
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06.11.2024 12:52 Відповісти
Якщо вам все одно, що оливкова чи пальмова, то краще вже нічого писати. Вживайте нафтову.
Олія - МВП (5 л.)
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06.11.2024 12:57 Відповісти
Хоча б дітей вирішили поберегти, а дорослих можна надалі травити, адже це їхні подвійні заробітки: на отруєних продуктах і на лікуванні дорослих від споживання таких продуктів. Бізнес на крові, особливо кондитерсько-шоколадний.
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06.11.2024 16:05 Відповісти
Такої шкоди, як зеліни майські шашлики 2022 року, жодна пальмова олія не нанесе...
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06.11.2024 12:30 Відповісти

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