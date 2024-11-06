Зеленський підписав закон про обмеження використання пальмової олії в харчових продуктах
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема в дитячому харчуванні.
Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Документом передбачено удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування з метою підвищення якості продуктів, що споживаються дітьми.
Крім того, необхідна гармонізація українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами законодавства Європейського Союзу.
У чому потенційна небезпека пальмової олії
Пальмова олія, що широко використовується в харчовій промисловості, має кілька потенційних негативних наслідків для здоров'я.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів, зокрема пальмової олії, може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вона сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові.
Крім того, у 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) вказало, що під час нагрівання пальмової олії до високих температур утворюються шкідливі речовини, такі як 3-MCPD і гліцидилові ефіри, які мають потенційно канцерогенні властивості.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №5148 Верховна Рада ухвалила в цілому у вересні 2024 року.
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А в дитячому харчуванні її і близько немає бути! Так само як і ГМО.
Ви б більше боялись надмірного використання пестицидів, при вирощуванні рослин, особливо тих які давно в ЄС заборонені.
Ну і введуть кримінальну відповідальність, і що це змінить що прокурори інваліди більше майна разом із суддями здобудуть.
Треба щоб дотримувались законодавства щодо штрафів за порушення і підняти ці штрафи. Наприклад технологія таємних покупців з МОЗ, що здорожчає рішення питань.
Олія - МВП (5 л.)