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Новини
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В Україні зростає споживання електроенергії. "Укренерго" закликає не користуватися потужними приладами зранку та ввечері

електроенергія

Енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 4,4% вищим, ніж 5 листопада. Цьому сприяє більш хмарна, порівняно із попереднім днем, погода у частині регіонів та, відповідно, нижча ефективність побутових сонячних електростанцій.

Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж 4 листопада.

Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

"Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", – закликають фахівці.

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В "Укренерго" додали, що внаслідок сильних поривів вітру та пошкодження мереж обленерго залишаються знеструмленими п’ять населених пунктів у Сумській та Черкаській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях.

Як повідомлялося, "Укренерго" втримує баланс між генерацією і споживанням електроенергії попри дефіцит в енергосистемі, тож про запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні не йдеться.

Автор: 

електроенергія (4312) Укренерго (2037)


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Топ коментарі
+5
Все діло тільки у використанні побутових приладів! Он воно шо, Михалич! Ось де собака порився!
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06.11.2024 11:26 Відповісти
+4
а я, прочитав заклик не вмикати пАтужного Бубу зранку та ввечері .
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06.11.2024 11:47 Відповісти
+3
в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Джерело: https://biz.censor.net/n3518601

Зате яка потужність дефіциту! )))

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06.11.2024 11:31 Відповісти
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Все діло тільки у використанні побутових приладів! Он воно шо, Михалич! Ось де собака порився!
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06.11.2024 11:26 Відповісти
а я, прочитав заклик не вмикати пАтужного Бубу зранку та ввечері .
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06.11.2024 11:47 Відповісти
Казали, щоб при перегляді контенту на смартфоні не оновлювали сторінки, бо збільшується навантаження на сервера і енергетична система України може впасти...від хмар на небі теж може впасти...
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06.11.2024 12:06 Відповісти
Бережи панське добро!
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06.11.2024 11:28 Відповісти
Неочікувано? Так?

"Мы к Вам пришли. Зачем... Так пиз...й накуй".
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06.11.2024 11:28 Відповісти
як не сподівано живі люди
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06.11.2024 11:28 Відповісти
в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Джерело: https://biz.censor.net/n3518601

Зате яка потужність дефіциту! )))

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06.11.2024 11:31 Відповісти
Накуй. Снайпер ЗСУ зніме зразу.🤣
Так як і корейців. Показували. Ламають всьо. О🤣
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06.11.2024 11:37 Відповісти
тобто не користуватися поки ви вдома. потужно
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06.11.2024 11:31 Відповісти
"Укренерго" поділись зарплатою. Що, скоть за тебе і таких як ти середня зарплата на рівні Європи. Щоб тебе в опу.
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06.11.2024 11:31 Відповісти
Київ, коли у квартирах температура була майже 20 градусів тепла, включив опалення 30-го жовтня, мабуть тому що платоспроможні кияни вже тоді включили електрообігрівачі на максимум, і ви думаєте, що ці люди дослухаються до ваших прохань, навіть знаючи що через них графіки відключень електроенергії введуть на пару тижнів раніше.
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06.11.2024 11:45 Відповісти
Ну а що сидіти мерзнути в хаті? Потім захворіти на на ліки ще більше витратити?
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06.11.2024 11:48 Відповісти
Та начебто не дуже холодно було, хоч я тоді застудився, але вже перехворів, я думаю, щоб відмовитися від якоїсь частки комфорту, треба пам'ятати, що наші захисники на фронті взагалі його не мають.
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06.11.2024 11:53 Відповісти
Включили, коли вже було реально холодно. Плюс систему треба "обкатати", усунути виявлені недоліки. Але навіщо я це пишу...
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06.11.2024 13:08 Відповісти
Не знаю навіщо ви це пишете, думаю, що температура у квартирах ще залежить від орієнтації квартир на сторони світу, але я теж пишу правду. 30 жовтня, коли включили опалення, у мене в квартирі було майже плюс 20.
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06.11.2024 13:20 Відповісти
Я подумав ви мали на увазі на вулиці 20 градусів. Але опалення вмикають по середньодобовій температурі + обкатати сисему. Коли б і як не включили - все одно будуть обурюватися
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06.11.2024 14:17 Відповісти
Є варіант, відкрити кордони, тоді не буде споживачів і світла вистачить всім.
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06.11.2024 13:36 Відповісти
тобі холодно і тебе не відпускають за кордон, я б тебе випустив, щоправда, не впевнений, що тебе там чекають
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06.11.2024 14:00 Відповісти
Ну , на данний момент мене чекають в Австралії в США і в Німеччині, є ще друзі в Англії але я не дуже люблю цю країну. Випускай 🤷
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06.11.2024 19:37 Відповісти
Нехай потужний хрінпіду свої гігавати добавить. Може для цього зеленим роздати ********* палички
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06.11.2024 11:52 Відповісти
пам'ятаєте ********* палички? скоро слуги урода вироблять скільки електроенергії, що вистачить на продаж, залишилось народу взяти ********* дрини, а слугам одягнути шерстянний одяг.
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06.11.2024 12:15 Відповісти
У нас люди після того як ви скоти підняли тарифи не користуються світлом просто так, люди користуються світлом тоді, коли воно потрібно. Закликати людей не користуватися світлом, тоді коли їм це потрібно, а користуватись тоді коли це вже не треба це ідіотизм.
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06.11.2024 13:33 Відповісти
Яка несподіванка. День став коротший, на вулиця похолодало, а опалення нема, і чому почали більше споживати ЕЕ?
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07.11.2024 22:04 Відповісти

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