В Україні зростає споживання електроенергії. "Укренерго" закликає не користуватися потужними приладами зранку та ввечері
Енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 4,4% вищим, ніж 5 листопада. Цьому сприяє більш хмарна, порівняно із попереднім днем, погода у частині регіонів та, відповідно, нижча ефективність побутових сонячних електростанцій.
Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж 4 листопада.
Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
"Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", – закликають фахівці.
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В "Укренерго" додали, що внаслідок сильних поривів вітру та пошкодження мереж обленерго залишаються знеструмленими п’ять населених пунктів у Сумській та Черкаській областях.
Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях.
Як повідомлялося, "Укренерго" втримує баланс між генерацією і споживанням електроенергії попри дефіцит в енергосистемі, тож про запровадження графіків відключень у найближчі 2-3 тижні не йдеться.
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"Мы к Вам пришли. Зачем... Так пиз...й накуй".
Зате яка потужність дефіциту! )))
Так як і корейців. Показували. Ламають всьо. О🤣