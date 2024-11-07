"Зроблено в Україні": До програми 15% компенсації за купівлю української техніки долучилося ще 5 компаній

Міністерство економіки України оновило перелік техніки та обладнання українського виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього включено ще 50 найменувань продукції, яку виробляють 7 українських підприємств.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

"До програми долучилися п'ять нових виробників, які загалом запропонували до переліку 40 найменувань техніки та обладнання. Ще 10 позицій додали до переліку два виробники, які долучилися до програми раніше. Отже, покупці мають доступ до майже 140 позицій від 14 українських виробників. Ми продовжуємо розгляд заявок і розширення вибору для покупців", – повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Відтепер 15% компенсації нараховуватиметься за придбання продукції таких компаній:

ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" (Київська область) – за навантажувачі;

ТДВ "Дизельмаш – КГУ" (Миколаївська область) – на когенераційні установки;

ТОВ "Завод Кобзаренка" (Сумська область) – на причепи й напівпричепи різних модифікацій та цистерни;

ТДВ "Укрліфтсервіс" (Київ) – на ліфти;

ТОВ "Чернігівський автозавод" (Чернігів) – на автобуси "Еталон".

Крім того, перелік доповнено продукцією виробників, які долучилися до програми раніше:

ТОВ "Завод Євроформат" (Київ) – ліфти пасажирські різних модифікацій

ТОВ "Велмаш-Україна" (Харківська область) – причепи.

Як повідомлялося, 24 вересня цього року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

На початку листопада до програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків.