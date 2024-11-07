Адміністрація Байдена хоче використати $6 мільярдів на зброю Україні до інавгурації Трампа, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок виділених на військову допомогу Україні коштів.

Про це пише Politico із посиланням на двох посадовців Білого дому, передає "Європейська правда".

Наприкінці 2024 фінансового року, який завершився 30 вересня, у розпорядженні адміністрації США лишилось понад $6 млрд на надання Україні військової допомоги.

Зараз, за даними Politico, адміністрація Байдена має у своєму розпорядженні $4,3 млрд на надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується, і ще $2,1 млрд – на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

Наразі Білий дім прагне використати ці кошти якомога швидше, щоб в України було достатньо зброї для протидії російським наступальним діям – навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу.

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Співрозмовники видання, однак, вказують, що на відправлення виділеної США зброї в Україну "зазвичай потрібні місяці", тому оголошені в найближчі тижні пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня 2025-го, тоді як Трамп зможе призупинити відправлення зброї.

Іншою проблемою, кажуть джерела Politico, є відсутність достатньої кількості зброї на складах армії США. Її заміщення, яке й оплачується з виділених $6 млрд, може займати тривалий час.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп відкрито натякав, що припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

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Як повідомлялося, у жовтні США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік.

Наприкінці вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни "Великої сімки" (G7) та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.