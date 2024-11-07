Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік. Найпопулярніші моделі
У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зокрема, порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.
Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.
Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1028 авто;
- Renault Megane – 786;
- Skoda Octavia – 634;
- Volkswagen Passat – 454;
- Nissan Leaf – 447;
- Volkswagen Tiguan – 431;
- Audi Q5 – 374;
- Aui A4 – 323;
- Volkswagen Touran – 305;
- Tesla Model Y – 299.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
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