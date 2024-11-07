Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік. Найпопулярніші моделі

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1028 авто;

Renault Megane – 786;

Skoda Octavia – 634;

Volkswagen Passat – 454;

Nissan Leaf – 447;

Volkswagen Tiguan – 431;

Audi Q5 – 374;

Aui A4 – 323;

Volkswagen Touran – 305;

Tesla Model Y – 299.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.