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Новини
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Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік. Найпопулярніші моделі

авто

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зокрема, порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 1028 авто;
  • Renault Megane – 786;
  • Skoda Octavia – 634;
  • Volkswagen Passat – 454;
  • Nissan Leaf – 447;
  • Volkswagen Tiguan – 431;
  • Audi Q5 – 374;
  • Aui A4 – 323;
  • Volkswagen Touran – 305;
  • Tesla Model Y – 299.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

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авто (4198) продаж (2102)


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Це все через нові дибільні правила декларації ціни, введені зеленою владою...
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07.11.2024 11:55 Відповісти
А плюс ще й слід додати, що європейці сильно підняли ціни на свої б/у машини... Після коронавірусу явно там все на колесах подорожчало.
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07.11.2024 16:16 Відповісти
Та останній рік ціни на б/у вже падають, це в 2021-23 дупа була
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07.11.2024 16:40 Відповісти
жодного японця нема
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07.11.2024 13:22 Відповісти
А Ніссан, це не японець?
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07.11.2024 15:05 Відповісти
ліф збирають в Сандерленді
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07.11.2024 21:38 Відповісти

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