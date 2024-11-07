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Новини
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Митники виявили з початку року порушень на понад 17 мільярдів. Це у 2,2 раза більше, ніж за весь минулий рік

служба,держмитслужба,митна

Упродовж січня-жовтня 2024 року митниці Державної митної служби виявили 8 004 порушення митних правил на 17,3 млрд грн.

Вартісний показник збільшився майже у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у пресслужбі Держмитниці.

Зазначається, що у 2 610 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 488 млн грн. Зокрема:

  • промислових товарів на 351 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 75 млн грн;
  • продовольчих товарів на понад 56 млн грн;
  • валюти на 6 млн грн.

Із початку року митники виявили порушень митних правил на 17,3 млрд грн

Водночас у 2 361 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 75 млн грн, з яких стягнуто до бюджету 66 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 4 559 справ про порушення митних правил на суму майже 17 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.

Автор: 

митниця (825) Державна митна служба (490)


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07.11.2024 10:38 Відповісти
Ось так..це 1 % процент від того що краде митниця..
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07.11.2024 10:42 Відповісти
Одна тільки митниця України може забезпечувати ЗСУ всим!!!!
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07.11.2024 10:51 Відповісти

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