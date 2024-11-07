Митники виявили з початку року порушень на понад 17 мільярдів. Це у 2,2 раза більше, ніж за весь минулий рік

Упродовж січня-жовтня 2024 року митниці Державної митної служби виявили 8 004 порушення митних правил на 17,3 млрд грн.

Вартісний показник збільшився майже у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у пресслужбі Держмитниці.

Зазначається, що у 2 610 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 488 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 351 млн грн;

транспортних засобів на понад 75 млн грн;

продовольчих товарів на понад 56 млн грн;

валюти на 6 млн грн.

Водночас у 2 361 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 75 млн грн, з яких стягнуто до бюджету 66 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 4 559 справ про порушення митних правил на суму майже 17 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.