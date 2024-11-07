Десять найзаможніших людей збагатіли на рекордні $64 мільярди після перемоги Трампа в США

Десять найбагатших людей світу за день збагатіли на рекордну суму після того, як Дональд Трамп був вдруге обраний на посаду президента США.

Як пише Bloomberg, чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском 6 листопада виросла на $63,5 млрд, передає Forbes.

Тільки у Маска статки зросли на $26,5 млрд – до $290,3 млрд. Також на перший день після оголошення результатів виборів статки Джеффа Безоса із Amazon.com Inc. зросли на 3,2% до $228,3 млрд.

Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа – Ларрі Еллісон з Oracle Corp., чиї статки зросли на 5,4%, до $193,5 млрд, Воррен Баффет – теж збагатів на 5,4%, до $147,8 млрд.

Це найбільший денний приріст з моменту започаткування Bloomberg’s wealth index у 2012 році.

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Більшість прибутку для надбагатих людей зводиться до зростання акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму, що сприятиме зниженню податків та зменшенню регулювання.

Крім Маска, інші лідери зростання – криптомільйонери. Браян Армстронг, співзасновник і генеральний директор криптобіржі Coinbase Global Inc, побачив, що його чистий капітал зріс на 30% до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на $12,1 млрд після виборів, до $52,7 млрд.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум на тлі президентських виборів у США та перевищив $75 тисяч.