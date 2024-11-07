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Новини
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Десять найзаможніших людей збагатіли на рекордні $64 мільярди після перемоги Трампа в США

маск,илон

Десять найбагатших людей світу за день збагатіли на рекордну суму після того, як Дональд Трамп був вдруге обраний на посаду президента США.

Як пише Bloomberg, чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском 6 листопада виросла на $63,5 млрд, передає Forbes.

Тільки у Маска статки зросли на $26,5 млрд – до $290,3 млрд. Також на перший день після оголошення результатів виборів статки Джеффа Безоса із Amazon.com Inc. зросли на 3,2% до $228,3 млрд.

Найбагатші люди світу наростили капітали на $64 млрд після перемоги Трампа

Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа – Ларрі Еллісон з Oracle Corp., чиї статки зросли на 5,4%, до $193,5 млрд, Воррен Баффет – теж збагатів на 5,4%, до $147,8 млрд.

Це найбільший денний приріст з моменту започаткування Bloomberg’s wealth index у 2012 році.

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Більшість прибутку для надбагатих людей зводиться до зростання акцій США, що підкреслює ставки на те, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму, що сприятиме зниженню податків та зменшенню регулювання.

Крім Маска, інші лідери зростання – криптомільйонери. Браян Армстронг, співзасновник і генеральний директор криптобіржі Coinbase Global Inc, побачив, що його чистий капітал зріс на 30% до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на $12,1 млрд після виборів, до $52,7 млрд.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin оновила історичний максимум на тлі президентських виборів у США та перевищив $75 тисяч.

Автор: 

гроші (547) США (4998) мільярдери (221) Трамп Дональд (675)


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Топ коментарі
+5
Не зовсім так. Акції - це дуже хиткий актив, адже якщо раптом будуть потрібні реальні гроші і треба буде їх продати, то вони одразу почнуть падати в ціні.
Ви сприймаєте гроші як реальні папірці, але насправді гроші - це не більше, ніж соціальний договір, скільки умовних тугриків коштує та чи інша послуга чи товар.

Коли хтось багатіє - це не обовʼязково означає, що хтось збіднів. Кількість грошей в світі віртуально безкінечна, а от скільки за ці гроші можна купити чи виготовити - вже інше питання
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07.11.2024 15:30 Відповісти
+4
За счет кого? Если кто то разбогател значит кто то стал беднее. Проиграти как раз холопы которые ходили на выборы.
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07.11.2024 15:18 Відповісти
+2
Збідніє той, хто купить роздуті акції.
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07.11.2024 18:22 Відповісти
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Збагатіли і продемократичні.
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07.11.2024 15:14 Відповісти
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07.11.2024 15:19 Відповісти
За счет кого? Если кто то разбогател значит кто то стал беднее. Проиграти как раз холопы которые ходили на выборы.
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07.11.2024 15:18 Відповісти
Не зовсім так. Акції - це дуже хиткий актив, адже якщо раптом будуть потрібні реальні гроші і треба буде їх продати, то вони одразу почнуть падати в ціні.
Ви сприймаєте гроші як реальні папірці, але насправді гроші - це не більше, ніж соціальний договір, скільки умовних тугриків коштує та чи інша послуга чи товар.

Коли хтось багатіє - це не обовʼязково означає, що хтось збіднів. Кількість грошей в світі віртуально безкінечна, а от скільки за ці гроші можна купити чи виготовити - вже інше питання
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07.11.2024 15:30 Відповісти
Збідніє той, хто купить роздуті акції.
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07.11.2024 18:22 Відповісти
Чому б тим мільйонам злидарів, наприклад, з числа латиноамериканців, які своїми голосами зробили Трампа президентом, не запропонувати цим мільярдерам поділитися з ними отриманими на халяву 64 мільярдами!
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07.11.2024 15:22 Відповісти
Сьогодні акції зросли, завтра - впали, це - ринок. Акції Tesla в 2021 коштували 414$, зараз - 288, хоч і подорожчали за день на 30$.
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07.11.2024 15:30 Відповісти
У 2022 Тесла зробила спліт акцій 3:1 тож діли 414 на тр
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07.11.2024 15:41 Відповісти
Те НЕ "збагатіли" - звичайне зростання ціни акцій на біржі.
Розумні люди розуміють, що Трамп своїх лобістів "не скривдить".
І у їх компаній все буде добре.
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07.11.2024 15:31 Відповісти
Ну, це збагачення доволі умовне. Акції компаній подорожчали. Сьогодні подорожчали, завтра подешевшають .
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07.11.2024 15:38 Відповісти
Збагатіли))В моменті,бо акції в цей день так зросли)
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07.11.2024 16:07 Відповісти
хто має акції тих компаній то можуть зараз продати з вигодою...
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07.11.2024 16:20 Відповісти
Коли конфетті опуститься на землю, станеться прозріння.
Податки не знизять, а тарифи для Китаю піднімуть ціни.
Дурні реднеки зобов'язані тепер сьорбати і обляпуватись.
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07.11.2024 18:26 Відповісти
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07.11.2024 20:40 Відповісти
БУДУЩЕЕ )))
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07.11.2024 20:42 Відповісти
А НЕ ТАКОЕ !!!
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07.11.2024 20:43 Відповісти
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07.11.2024 20:44 Відповісти

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