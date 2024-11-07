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Новини
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Дефіцит кадрів є у всіх галузях. Україні потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, – Мінекономіки

строительство,мост,запорожье

Дефіцит кадрів фіксують у всіх сферах і це, за даними опитувань, є головною проблемою бізнесу зараз.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви сказали про цифри і прогнози, і я впевнена, що багато хто з присутніх у цьому залі чув і про 8,6 млн додаткових працівників, як нам повідомила Міжнародна організація праці в результаті свого дослідження. Міністерство економіки проводило окреме дослідження, і ми встановили, що нам потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці", – зазначила вона.

Бережна додала, що "величезним полем" для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більше конкурентоспроможними на ринку праці.

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За її словами, в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у межах якого надаються 30 тис. стипендій.

"Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки", – наголосила Бережна.

Тому, як вважає заступниця міністра, величезна робота має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", що має допомогти збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

Водночас серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці роозмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.

Автор: 

дефіцит (459) робота (921) праця (24) Мінекономрозвитку (2027)


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Топ коментарі
+39
навіть лінь коментувати....вже і не смішно. наші чиновники з галактики Кін-Дза-Дза.. "правітельство на другой планєтє, радной"
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07.11.2024 15:09 Відповісти
+36
платити треба не прокурорам інвалідам , а роботягам
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07.11.2024 15:12 Відповісти
+21
Мой пример
Дебил нач тцк сбрехал что отправляет в учебку ПВО, а привезли в пехоту.
Ну и как вы думаете, какой уровень доверия к тцк после такого?
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07.11.2024 15:18 Відповісти
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навіть лінь коментувати....вже і не смішно. наші чиновники з галактики Кін-Дза-Дза.. "правітельство на другой планєтє, радной"
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07.11.2024 15:09 Відповісти
платити треба не прокурорам інвалідам , а роботягам
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07.11.2024 15:12 Відповісти
...працівників для ТЦК
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07.11.2024 15:13 Відповісти
Мой пример
Дебил нач тцк сбрехал что отправляет в учебку ПВО, а привезли в пехоту.
Ну и как вы думаете, какой уровень доверия к тцк после такого?
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07.11.2024 15:18 Відповісти
вигрібати з підприємств чоловіків набагато легше ніж поштучно ловити, пачку повісток директору в зуби і план виконав.
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07.11.2024 15:19 Відповісти
значит директор гнида, раз передал персоналку работников третьим лицам
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07.11.2024 16:52 Відповісти
там штраф космічний.
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07.11.2024 17:32 Відповісти
А що заважає звільнитися працівнику в такому випадку?
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07.11.2024 18:00 Відповісти
да какой штраф, если контора тцк не законна, всё на лоха, пусть каждый сотрудник тогда запретит директору в письменном виде под его роспись передачу своей персоналки и всё
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07.11.2024 18:04 Відповісти
Пішов шукати роботу і не повернувся! ТЦК зустрів по дорозі!
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Хочу сказати що можливо частини так званої економічно неактивного населення, вони можуть бути закордоном просто у нас числитись в межах держави.
Були популярні схеми з двома паспортами серед заробітчан або виїзд не відмічений в базі прикордонників.
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07.11.2024 15:20 Відповісти
Больше платите спецпенсий.
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07.11.2024 15:24 Відповісти
Так на роботу можна влаштуватись тільки через ТЦК! Потім посилають на ВЛК, а потім ти вже працевлаштований на полігоні наступного дня!
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07.11.2024 15:25 Відповісти
Особливо кадровий дефіцит відчувається в суддівський системі, прокуратурі, податковій і митниці
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07.11.2024 15:31 Відповісти
Говоріть прямо:
ДУПА!
Повна ДУПА в економіці!
Зате, як ПОРЖАЛИ!.....
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07.11.2024 15:34 Відповісти
Ці .уки й далі ржуть: Бережна додала, що "величезним полем" для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більше конкурентоспроможними на ринку праці. Джерело: https://biz.censor.net/n3518816
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08.11.2024 10:12 Відповісти
Коли єж дефіцит, то йдуть угору ціни. А тут якачь дивина: страшний дефіцит робочих рук - і занизька оплата праці.

Щось десь не сходиться.
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07.11.2024 15:39 Відповісти
Це так не вирішується.
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08.11.2024 08:54 Відповісти
- Воювати пішли всі (с)
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07.11.2024 15:42 Відповісти
всі піти воювати не можуть. військо хтось має утримувати. західну допомогу ми на військових не витрачаємо, а фінансуємо їх з бюджету напряму
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09.11.2024 00:34 Відповісти
Нема ніякого дефіціту кадрів. А є вкрай знахабнілі хазяї, котрі, користуючись нагодою (бо на тому світі нарешті їх "нагодують"), коли вони намагаються обходити закони, оформлюють працівників нелегально. Щоб платити у два рази менше мінімалки, зовсім не компесуючи переработку на 50 відсотків (масове явище) та змушуючи найманих працівників, використовуючи їх безвихідю, самим порушувати закони, що залишає їх без захисту.
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07.11.2024 15:46 Відповісти
95 кВ. разом з юзиком шкафом, лисе мурло та інша клоунська братія, по лопаті і вперед!!!!!
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07.11.2024 15:46 Відповісти
Тому помирати під каби та арту ми заштовхаємо місцевих, а на їх робочі місця навеземо пару мільйонів більш слухняних і дешевих дикунів. Хоча куди вже дешевше...як вище писали, є цікавий нюанс - дефіцит на ринку величезний, а рівень за що три року тому. Хтось тут когось хоче нахібать.
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07.11.2024 16:08 Відповісти
І як пропонують вирішити цю проблему наш талановитий президент і його 5-6 ефективних менеджерів?
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07.11.2024 16:14 Відповісти
Так пишуть, що в Україні 8 мільйонів не працюють і не шукають роботи мля!
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07.11.2024 16:25 Відповісти
скоріш за все мертві душі
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07.11.2024 17:52 Відповісти
или тень. а с увеличением налогов число работающих в тени думаю только увеличится
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08.11.2024 21:02 Відповісти
ТЦкашників, депутатів, ВЛК, всіх зелених на трактори, комбайни та станки. Досить жерти хліб за дарма.
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07.11.2024 17:33 Відповісти
питання не в аграрній сфері, а у позвитку індустріалних потужностей. потрібно будувати заводи і переробляти сировину
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09.11.2024 00:32 Відповісти
Дофіга з них працюють в чорну і не платять жодної гривні до бюджету, особливо це стосується всяких будівельників, ремонтників і тп. Колись до широкомасштабки хотіла зробити ремонт в квартирі. Хотіла все зробити в білу, договір, оплата по рахунку, а не готівкою і тд. І що? В своєму містечку на 70тис населення я не знайшла ЖОДНОЇ фірми/бригади яка б працювала в білу, ЖОДНОЇ. І таких хитрожопих по країні дофігіще
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07.11.2024 20:00 Відповісти
Нажаль в Україні вже давно створені такі умови, в яких або тебе ********* або ти ********. І тут вибір без вибору
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08.11.2024 08:59 Відповісти
штрафи можна анулювати в судах.
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08.11.2024 12:15 Відповісти
зп подымать пробовали? тут опаснее жить чем в европе и значит зп должно быь выше
в разы
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07.11.2024 20:20 Відповісти
Це може спрацювати коли якась неквваліфіковна робота, або та, на яку можна швидко переквалікуватися. От потібні додаткові 20 тисяч токарів високої кваліфікації - а їх немає, не підготовлено.
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08.11.2024 09:03 Відповісти
якщо зп буде висока вони приїдуть з ънших країн, та начнуть вчитися тут
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08.11.2024 11:22 Відповісти
Ну я бачу з казкарями в нас проблем немає
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08.11.2024 11:48 Відповісти
если посмотреть на заявления наших деятелей с ОП, или Кабмина, так Шарль Перо обзавидовался бы
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08.11.2024 21:00 Відповісти
знаете як краще?
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09.11.2024 16:04 Відповісти
если это ирония, то совсем неудачная. Это мы выгодная и дешевая рабочая сила
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08.11.2024 20:58 Відповісти
Це вже країна мрій Зебіленського? Зебіли йдіть .... (ви в курсі напрямку).
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Как цапи наступають, влада жере не нажереться, безкарність процвітає, в країні повний бардак ,і над всім цим висять тисячі бездарних чиновників- п'явок, які випивають кров українців
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08.11.2024 10:36 Відповісти
Дефіцит кадрів фіксують у всіх сферах, особливо в промисловості. Гірничо-видобувній і металургійних галузях
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09.11.2024 00:30 Відповісти
Кращі "спеціальності" в державі, МСЕК, прокуратура, ДБР, судді, ТЦК, митниця. Який дурень піде до станка працювати
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09.11.2024 13:25 Відповісти

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