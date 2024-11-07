Дефіцит кадрів є у всіх галузях. Україні потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, – Мінекономіки

Дефіцит кадрів фіксують у всіх сферах і це, за даними опитувань, є головною проблемою бізнесу зараз.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ви сказали про цифри і прогнози, і я впевнена, що багато хто з присутніх у цьому залі чув і про 8,6 млн додаткових працівників, як нам повідомила Міжнародна організація праці в результаті свого дослідження. Міністерство економіки проводило окреме дослідження, і ми встановили, що нам потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці", – зазначила вона.

Бережна додала, що "величезним полем" для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більше конкурентоспроможними на ринку праці.

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За її словами, в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у межах якого надаються 30 тис. стипендій.

"Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки", – наголосила Бережна.

Тому, як вважає заступниця міністра, величезна робота має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", що має допомогти збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

Водночас серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці роозмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.