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Новини
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В уряді назвали плацдармом для відновлення економіки регіони на захід від Житомира

Віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба

Плацдармом для зростання економіки України можуть стати регіони, розташовані в радіусі 300 км від кордону з країнами ЄС, цьому сприятимуть програми транскордонного співробітництва, які зараз активно впроваджуються.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

"Ми є частиною Interreg Europe – програми транскордонного співробітництва, яка надає грантову допомогу громадам, розташованим близько до європейського кордону. Завдяки нашій реакції ці програми розповсюджуються на території всієї країни. Дослідженням визначено, що у нас є чіткий плацдарм для зростання економіки в радіусі 300 км і нам допомагають в цьому європейські партнери", – сказав Кулеба.

За його словами, одним із ключових напрямів розвитку є інтеграція залізничних мереж України з європейськими. Оскільки в Україні і Європі різна ширина колій, на сьогодні вже реалізуються відповідні проєкти, які мають бути завершені у 2025-2026 роках.

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що це дасть змогу створити спільне транспортне сполучення, яке забезпечить швидке та ефективне перевезення товарів між Україною та Європою.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати стратегічну програму розбудови в Україні колії євростандарту, наразі триває будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом. Роботи планується завершити вже цього року.

Планується, що між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).

Автор: 

Євросоюз (5266) Міністерство розвитку громад і територій (64) Кулеба Олексій (41)


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Топ коментарі
+11
Це ті регіони що вони домовились залишити собі на прокорм. Решту здадуть пуйлу
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07.11.2024 15:53 Відповісти
+6
Донбас всю Європу корміл і нічєво
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07.11.2024 15:51 Відповісти
+6
Там що, НАМОЛЕНО попами, ЗАКОНИ інакші або ВОЛОХАТІ РУКИ 5-6 дефективних менеджерів не дістають?!
Може там безкарні ТЦКашники бізнесменів та інженерів на вулицях не ловлять?!
Може там Ахметов та Коломойській блекаутів не запроваджують?!
Може там Гетманцев "гусей НЕ щиплить"?!
Який ТИПІЛ цей Кулеба.
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07.11.2024 15:56 Відповісти
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а Житомир що? рилом не вийшов?
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07.11.2024 15:43 Відповісти
Вийшов. Але сусідство з бульбошандією з якої йшов наступ на Київ у 22 році не надихає.
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07.11.2024 16:20 Відповісти
Донбас всю Європу корміл і нічєво
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07.11.2024 15:51 Відповісти
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07.11.2024 17:05 Відповісти
і шо - таки ЄС буде збивати шахеди та ракети, які туди летітимуть? ну, хіба біля кордонів з мадярщиною, але ті хлопаки самі справляться, аби нічого не зростало...
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07.11.2024 15:53 Відповісти
Це ті регіони що вони домовились залишити собі на прокорм. Решту здадуть пуйлу
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07.11.2024 15:53 Відповісти
Дуже схоже. По Дніпру, а між рікою Дніпро і Житомиром буде буферна зона.
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07.11.2024 15:57 Відповісти
А населені пункти теж по Дніпру поділять? Як Берлін муром?
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07.11.2024 16:04 Відповісти
Хз, я наприклад , теж у місті яке на двох берегах Дніпра . Факт в тому що їм на це насрати.
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07.11.2024 16:30 Відповісти
Там що, НАМОЛЕНО попами, ЗАКОНИ інакші або ВОЛОХАТІ РУКИ 5-6 дефективних менеджерів не дістають?!
Може там безкарні ТЦКашники бізнесменів та інженерів на вулицях не ловлять?!
Може там Ахметов та Коломойській блекаутів не запроваджують?!
Може там Гетманцев "гусей НЕ щиплить"?!
Який ТИПІЛ цей Кулеба.
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07.11.2024 15:56 Відповісти
Промто там курорти олігархів, Буковель та ще й ньюБуковель будують
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07.11.2024 16:44 Відповісти
300 кілометрів - це, вочевидь, дальність Патріотів, які мають стояти парканом на кордоні з Україною? Бо якщо не закрити небо - ні про яке відновлення мови не буде.
Але натівські герої сьогодні бздять навіть подумати про збиття ракет та дронів над Україною.
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07.11.2024 15:57 Відповісти
Есть прагматичная причина. Если орки заспамят шахедами по цене двух снарядов, Западу придется отстрелять все ракеты ПВО. А их даже для Украины не хватает, и они деланы не пальцем как у кацапов. Поэтому думают что лучше не начинать, чем довольно скоро обосраться.
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07.11.2024 16:18 Відповісти
Реальность не компьютерная игра. На Западе критически мало оружия. А Европа ничего не желает делать, только пудрит мозги бесконечной потужной болтовней.
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07.11.2024 16:24 Відповісти
Кстати о шахедах. Очень давно я имел отношение к ПВО (в части радарной техники). Техника типа "шилки/тунгуски/комплекса с57" валила бы эти шахеды за секунды. На западе полно таких разработок - Патриоты это для ракет и самолетов. Почему наши "керманычи" не просят скорострельную ствольную ПВО - загадка.
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07.11.2024 16:34 Відповісти
Гепарды дают.
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07.11.2024 16:43 Відповісти
Це відомо. Але, здається, малувато... Не відслідковував...
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07.11.2024 16:50 Відповісти
А працювати хто буде? ТЦКашники? Так вони й так працюють цілодобово!
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07.11.2024 15:57 Відповісти
Вас впіймати ніяк не можуть
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07.11.2024 17:05 Відповісти
Я на пенсії!
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07.11.2024 17:14 Відповісти
Замість того що б думати як посилити оборону країни в уряді граются ніби вони щось роблять,чи вони забули про ворожі шахеди і ракети.
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07.11.2024 16:11 Відповісти
тепер це пояснює для чого "зепоцріот" будував дороги на сході України.Для швидкої окупації України...
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07.11.2024 16:29 Відповісти
Капєц... І то до них тільки зараз дійшло...
З такими ''швидкими'' темпами усвідомлення реальності можна очікувати відновлення економіки приблизно до кінця цього століття.
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07.11.2024 16:45 Відповісти
Кулебі хочь трохи вивчити мапу Україні і хочь колись бути в Україні.
А не тільки купувати нерухомість поза України
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07.11.2024 16:51 Відповісти
Отже лінія розподілу фактично по Житомиру буде? А я думав по Дніпру. Н**уя ви потужні..
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07.11.2024 19:02 Відповісти
патриотичненька так.....
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08.11.2024 11:09 Відповісти
З точки зору економіки та інвестора... Міністр розвитку громад та територій заявляє, що якимось там плацдармом відновлення економіки будуть певні території. У мене одразу питання, чи це не імбіцилізм робити такі заяви. Тобто інші території не в пріоритеті? Яким чином туди затягувати тепер інвестора, виробника, підприємця? Ви полурозумні заявляєте, що територія Волинської, Рівненської, Львівської ну і напевно Закарпатської областей, це пріорітет. А інші області??? Ви типу серйозно!? Вибачте, я вже не можу не матюкатися... ****...і зелені менеджери.
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11.11.2024 09:30 Відповісти

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