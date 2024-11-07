В уряді назвали плацдармом для відновлення економіки регіони на захід від Житомира

Плацдармом для зростання економіки України можуть стати регіони, розташовані в радіусі 300 км від кордону з країнами ЄС, цьому сприятимуть програми транскордонного співробітництва, які зараз активно впроваджуються.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

"Ми є частиною Interreg Europe – програми транскордонного співробітництва, яка надає грантову допомогу громадам, розташованим близько до європейського кордону. Завдяки нашій реакції ці програми розповсюджуються на території всієї країни. Дослідженням визначено, що у нас є чіткий плацдарм для зростання економіки в радіусі 300 км і нам допомагають в цьому європейські партнери", – сказав Кулеба.

За його словами, одним із ключових напрямів розвитку є інтеграція залізничних мереж України з європейськими. Оскільки в Україні і Європі різна ширина колій, на сьогодні вже реалізуються відповідні проєкти, які мають бути завершені у 2025-2026 роках.

Віцепрем’єр-міністр зауважив, що це дасть змогу створити спільне транспортне сполучення, яке забезпечить швидке та ефективне перевезення товарів між Україною та Європою.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати стратегічну програму розбудови в Україні колії євростандарту, наразі триває будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом. Роботи планується завершити вже цього року.

Планується, що між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).