В уряді назвали плацдармом для відновлення економіки регіони на захід від Житомира
Плацдармом для зростання економіки України можуть стати регіони, розташовані в радіусі 300 км від кордону з країнами ЄС, цьому сприятимуть програми транскордонного співробітництва, які зараз активно впроваджуються.
Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.
"Ми є частиною Interreg Europe – програми транскордонного співробітництва, яка надає грантову допомогу громадам, розташованим близько до європейського кордону. Завдяки нашій реакції ці програми розповсюджуються на території всієї країни. Дослідженням визначено, що у нас є чіткий плацдарм для зростання економіки в радіусі 300 км і нам допомагають в цьому європейські партнери", – сказав Кулеба.
За його словами, одним із ключових напрямів розвитку є інтеграція залізничних мереж України з європейськими. Оскільки в Україні і Європі різна ширина колій, на сьогодні вже реалізуються відповідні проєкти, які мають бути завершені у 2025-2026 роках.
Віцепрем’єр-міністр зауважив, що це дасть змогу створити спільне транспортне сполучення, яке забезпечить швидке та ефективне перевезення товарів між Україною та Європою.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати стратегічну програму розбудови в Україні колії євростандарту, наразі триває будівництво євроколії між Чопом та Ужгородом. Роботи планується завершити вже цього року.
Планується, що між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може там безкарні ТЦКашники бізнесменів та інженерів на вулицях не ловлять?!
Може там Ахметов та Коломойській блекаутів не запроваджують?!
Може там Гетманцев "гусей НЕ щиплить"?!
Який ТИПІЛ цей Кулеба.
Але натівські герої сьогодні бздять навіть подумати про збиття ракет та дронів над Україною.
З такими ''швидкими'' темпами усвідомлення реальності можна очікувати відновлення економіки приблизно до кінця цього століття.
А не тільки купувати нерухомість поза України