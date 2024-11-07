Міноборони цьогоріч отримало від Фонду держмайна понад 100 будівель на потреби ЗСУ. Згодом буде передано ще 100

Фонд державного майна України цього року безоплатно передав Міністерству оборони понад 100 будівель та споруд, які вже використовуються для розміщення особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Окрім того, зараз ведеться робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель.

Як зазначається, відповідна передача майна відбувається на виконання меморандуму про співпрацю з питань використання та відчуження державного майна, а також управління об'єктами державної власності, укладеному в серпні 2023 року між ФДМУ та Міноборони.

Також Міноборони спільно з Фондом держмайна веде роботу щодо інвентаризації та державної реєстрації права власності на об'єкти військового нерухомого майна.

Так, останнім часом було здійснено інвентаризацію більше 2 тис. об'єктів нерухомості та державну реєстрацію права власності Міноборони на більш ніж 300 будівель та споруд.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом у Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Вони використовуватимуться в інтересах оборони.