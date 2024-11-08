Російська влада готує підвищення мита на вино з "недружніх" країн до 50%

Російський віцепрем'єр Дмитрій Патрушев заявив, що в Росії необхідно підняти мито на вино з "недружніх" країн.

Про це Патрушев сказав, виступаючи на Російському виноробному форумі, передає The Moscow Times.

За словами Патрушева, це дозволить сформувати джерело для підтримки російського виноградарства.

"Я згоден, що мито 25% має бути збільшене. Може, до 30%, може до 40%, може, до 50%", – заявив він.

Своєю чергою голова правління Асоціації виноградарів і виноробів Росії Дмитрій Кісельов нагадав про пропозицію підняти мито "до заборонного рівня в 200%", зазначивши, що це позиція об'єднання, однак Патрушев вважав такі жорсткі заходи недоцільними.

"Виходитимемо з необхідної достатності, щоб ми сформували джерело та збільшували підтримку. А якщо ми поставимо заборонне мито, то джерела не буде", – зауважив Патрушев.

Він також повідомив, що цього року на підтримку галузі виділено 3,5 млрд руб., а в 2025 році вона збільшиться до 4 млрд руб.

Раніше заступник міністра фінансів Росії Алексєй Сазанов заявив, що його відомство вважає передчасним збільшувати мито на імпорт вина з недружніх країн до 50%.

"Ми бачимо наочний тренд зниження імпорту, тобто в третьому кварталі порівняно з другим уже падіння практично на 40%", – пояснив він.

Російський уряд почав різко підвищувати ввізне мито на вина з "недружніх" країн після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. 2023 року мита підняли з 12,5% до 20%. Спочатку захід діяв до кінця року, але потім його продовжили наступного року. У липні уряд Росії підвищив мито до 25%, але не менше $2 за літр.

У січні-серпні Росія скоротила ввезення вина з Євросоюзу до мінімуму за 20 років – з початку року було імпортовано лише 126 тис. тонн. Головним постачальником стала Італія з часткою 39%. Обсяг ввезення з цієї країни збільшився у 1,6 раза, до 49 тис. тонн. До основних імпортерів вина також увійшли Литва (18 тис. тонн), Латвія (14 тис. тонн), Польща (13 тис. тонн) та Португалія (10,5 тис. тонн).

У жовтні Мінпромторг РФ розробив законопроєкт про встановлення квоти на російське вино у ресторанах та магазинах на рівні 20%. У відомстві зазначали, що через "домінування" іноземних брендів російська продукція залишається незатребуваною. Зміни пропонується запровадити з 1 березня 2025 року.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії запропонувало з 2025 року підвищити мінімальну закупівельну ціну на алкоголь. Відтак, мінімальна ціна на горілку об'ємом 0,5 літра становитиме 349 руб.

До того стало відомо, що кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні-жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.

За даними Росстату, Росалкогольрегулювання та МОЗ РФ, у 2023 році продажі алкоголю в Росії досягли рекордних рівнів за останні дев'ять років – на одного споживача старше 15 років припало до 8 літрів чистого спирту. До цього споживання поступово знижувалося: у 2007 році цей показник становив 11 літрів на особу, а до 2017 року знизився до 7 літрів. Однак, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тенденція змінилася.

У серпні повідомлялося, що в Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.